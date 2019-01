Bi hài chuyện nữ công an 'thăng quan trên giường'

Thông tin này lập tức trở thành “hot news” trên báo chí bởi tuy cấp bậc của bà Diêu Hỉ Dung không cao lắm, nhưng nữ cán bộ trong hệ thống công an bị ngã ngựa là điều ít thấy; mặt khác liên hệ với các trường hợp nữ cán bộ công an bị xử lý trước đây, người ta nhận ra, ngoài các hành vi tham nhũng, họ đều có chung một điểm là dâm loạn, tiến thân nhờ “vốn tự có”...

Vấn đề của Diêu Hỉ Dung hiện mới bắt đầu được điều tra, tội lỗi hiện chưa được công bố; thông tin ban đầu cho thấy bà ta năm nay 47 tuổi, sau khi tốt nghiệp khoa Máy tính Đại học Công nghiệp Tô Châu năm 1993 về Cục Công an Phật Sơn thực tập rồi được nhận vào công tác và thăng tiến nhanh chóng; từ một sĩ quan thực tập, nhân viên kỹ thuật, Đội trưởng Kỹ thuật... đã lần lượt trải qua các chức Trưởng phòng Khoa học kỹ thuật, đảng ủy viên, Phó Cục trưởng; từ tháng 10/2015 là Chủ nhiệm Văn phòng chống ma túy thành phố Phật Sơn; năm 2002 từng lọt vào danh sách “Anh tài Khoa học kỹ thuật công an toàn quốc”. Có thông tin, sở dĩ Diêu Hỉ Dung thăng tiến nhanh chóng và vững chắc phần lớn nhờ vào sắc đẹp và các mối quan hệ với cấp trên... giống như những người đàn chị đã ngã ngựa trước đó.

Đào tạo trên giường

Tháng 5/2010, Ủy ban thành phố Trùng Khánh quyết định cách chức, buộc về hưu trước tuổi đối với Trần Quang Minh, nữ Tổng đội trưởng trinh sát được hưởng chế độ cấp phó giám đốc sở. Trần Quang Minh được coi là một điển hình của nạn “đào tạo, bổ nhiệm trên giường”.

Theo tin tức lan truyền tại địa phương, khi xảy ra vụ án Văn Cường nổi tiếng, Trần Quang Minh bị điều tra, thừa nhận có quan hệ tình ái với Văn Cường và bị xử lý; Trần Quang Minh trong 28 năm công tác trong ngành công an Trùng Khánh đã có quan hệ tình ái với Ngô Quốc Quang (nguyên Đội trưởng Cảnh sát hình sự Trùng Khánh, đã bị bỏ tù), Quách Nguyên Lập (Nguyên Giám đốc Sớ CA, đã nghỉ hưu), Vạn X. (Đội trưởng Cảnh sát hình sự) và Văn Cường (nguyên Giám đốc Sở Công an, Sở Tư pháp, đã bị tử hình).

Bà ta rất tinh ranh, biết đàn ông thích gì nên thường chi nhiều tiền cho việc “bảo dưỡng, nâng cấp sắc đẹp”, kiểm soát được Văn Cường, được Văn Cường bồi dưỡng thành “Nữ kiệt cảnh sát Trùng Khánh”, “Anh hùng công an toàn quốc”, lọt danh sách “10 nữ kiệt toàn quốc”... cùng nhiều danh hiệu vinh dự khác, được giao giữ chức Tổng đội trưởng trinh sát, Sở CA Trùng Khánh, hưởng chế độ cấp phó sở. Văn Cường đã “bá chiếm” Trần Quang Minh suốt 10 năm trời, cho đến khi bị bắt rồi bị hành quyết về tội nhận hối lộ, bao che dung túng các băng nhóm xã hội đen hoạt động tội ác và cưỡng hiếp.

Người tình dùng chung

Năm 2009, Trịnh Thiếu Đông, đảng ủy viên Bộ Công an, Trợ lý Bộ trưởng bị ngã ngựa, kéo “Hoa khôi cảnh sát” Vương Phi “chết” theo. Vương Phi vốn là một cảnh sát viên ở Cục Công an Sán Đầu, Quảng Đông nhưng rất xinh đẹp và có chút tài nghệ.

Khi Chu Vĩnh Khang đang là Bộ trưởng, đã ra lệnh Cục Chính trị Bộ Công an hợp tác với CCTV tổ chức một chương trình “Dạ hội Xuân”phát sóng tối 23/1/2004. Dẫn chương trình ngoài 4 MC của CCTV còn có Vương Phi là người duy nhất của Bộ CA, nên từ đó được gọi là “Hoa khôi cảnh sát số 1 Trung Quốc”. Qua cuộc hôm đó, Vương Phi lọt vào mắt Trịnh Thiếu Đông, khi đó là đảng ủy viên Sở CA tỉnh Quảng Đông. Đông lập tức tìm cách điều Phi về làm việc dưới quyền mình để tiện bề “chăm sóc”. Sau đó Đông được điều lên Bộ CA, cũng tìm cách điều Phi lên theo, từ đó hai người chính thức trở thành người tình của nhau và duy trì mối quan hệ bất chính này trong nhiều năm.

Sau khi về công tác tại Bộ, ảnh hưởng của Vương Phi đã từ một thành phố nhỏ Sán Đầu lan tới Quảng Châu, Thượng Hải, Bắc Kinh. Ả ta lợi dụng sắc đẹp gây nên nhiều vụ giao dịch quyền – tiền, nhận hối lộ và trở thành “Công cộng tình phụ” (người tình dùng chung) của nhiều quan chức.

Tháng 8/2011, Trịnh Thiếu Đông bị bắt, bị tòa kết án tử hình hoãn thi hành 2 năm vì tội nhận hối lộ; sau đó Vương Phi cũng bị bắt. Có tin ả ta đã chủ động khai ra hơn 40 quan chức cấp cao đã lên giường cùng mình; ngoài một số lãnh đạo Bộ CA đã ngã ngựa và đang còn làm việc, còn có cả một số nhân vật cỡ bự trong Trung Nam Hải. Sau đó, người ta không biết thêm thông tin gì về Vương Phi nữa...

“Nữ cục trưởng quyền sắc”

An Huệ Quân nổi tiếng là nữ quan chức cảnh sát dâm loạn, tình tiết không thua kém các quan tham giới mày râu. Năm 2004, Cục trưởng Phân cục CA quận La Hồ, Thâm Quyến An Huệ Quân bị điều tra; năm 2005 Quân bị kết án 15 năm tù. Chuyện háo sắc, dâm loạn của bà ta được đăng tải rộng rãi... Sinh năm 1955, năm 1993, An Huệ Quân được bổ nhiệm Phó Cục trưởng Phân cục CA La Hồ. Khi đó có tin chỉ mất chưa đầy 3 năm, bà ta đã từ một nhân viên bình thường leo lên ghế Cục phó – một “kỳ tích” chưa từng có trong lịch sử công an địa phương.

Trong thời gian giữ chức Cục trưởng từ 9/1995 đến 6/2003, An Huệ Quân đã lợi dụng chức quyền, nhiều lần lấy danh nghĩa đi nước ngoài khảo sát, chỉ định các nam cảnh sát viên trẻ khỏe, đẹp trai đi tháp tùng mình để phục vụ chuyện giường chiếu, nên được gọi là “Cục trưởng quyền sắc”. Những người cấp dưới thuận theo mọi yêu cầu, ngoan ngoãn phục vụ Quân, khi về sẽ được thăng cấp; ai không tuân lệnh sẽ bị trả thù, không còn cơ hội thăng tiến. Bà ta sử dụng cả hai chiêu: dựa quyền lực dụ dỗ, dùng quyền lực áp chế.

Sau khi An Huệ Quân bị tố cáo rồi bị bắt, chuyện bê bối được lật tung: bà ta đã lợi dụng thời cơ điều chuyển, bổ nhiệm cán bộ để ra sức kiếm tiền, đặt ra hẳn bảng giá cho các chức đồn trưởng, đồn phó...

An Huệ Quân

Theo Lan Hương (Theo Tiền Phong)