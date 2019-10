Bị cưỡng bức rồi vứt ở bãi rác, cô gái trẻ bị tổn thương đến nỗi phải đổi họ tên để trốn chạy, 4 năm sau mới dám bước ra ánh sáng

Trong nhiều năm qua, dư luận và xã hội chỉ biết đến Chanel qua cái tên là Emily Doe. Lý do là vì sau vụ tấn công, Chanel cảm thấy rất tủi nhục và hoàn toàn không muốn công khai danh tính thật, cô sợ rằng điều đó sẽ phá hủy ước mơ trở thành tác giả viết sách cho trẻ của mình. Trong một buổi phỏng vấn, Chanel đã buồn bã chia sẻ: “Tôi cảm thấy không có một bậc phụ huynh nào muốn tôi làm hình mẫu, một tác giả cho những cuốn sách của con họ. Họ sẽ chẳng bao giờ muốn vậy nếu tôi chỉ là một cơ thể trần truồng, say bí tỉ và đang nằm bất tỉnh trong một bãi rác”.



Kẻ đã hãm hiếp cô tên Brock Turner, 25 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Dayton, Ohio. Vào lúc bị bắt giữ, Brock chỉ mới 19 tuổi và là sinh viên năm nhất của trường đại học Stanford. Vào ngày 28/1/2015, hắn đã bị truy tố với 5 tội danh về hiếp dâm bao gồm. Sau đó 1 năm, hắn đã nhận về mức án 6 tháng tù giam trong nhà tù hạt Santa Clara và 3 năm quản chế.

Brock Turner. Vào năm 2016, Chanel đã bắt đầu hành trình đấu tranh cho bản thân. Cô cùng các nhà hoạt động xã hội khác thúc đẩy phong trào hashtag #Metoo (một phong trào chống quấy rối và tấn công tình dục). Hiện tại, Chanel đã vượt qua khỏi những vết thương và chấn động tâm lý của cuộc tấn công vào năm 2015. Đầu tháng 9 này, cô mạnh dạn công khai danh tính thật của bản thân và chuẩn bị phát hành cuốn hồi ký mang tên “Know my name” (tạm dịch: Hãy biết tên tôi).

Chanel không chỉ tiết lộ danh tính mà còn không ngại kể chi tiết cuộc đời rằng cô mang dòng máu Trung Quốc, lớn lên ở Palo Alto và là một nhà văn, nghệ sĩ. Hiện tại, Chanel đang sống ở San Francisco.

Trong một cuộc phỏng vấn giữa cô với nhà báo nổi tiếng, Bill Whitaker, cô nói: “Chúng ta đang có một suy nghĩ thật bệnh hoạn trong văn hóa xã hội, kiểu như một cô gái say xỉn nào đó bị hiếp dâm thì đó sẽ là lỗi của cô ta do uống quá nhiều. Bạn có quyền say một cách bí tỉ nhưng không có nghĩa là một người khác có quyền hãm hiếp bạn”.

Nhờ vào tiếng nói của Chanel, cựu thống đốc bang California, Jerry Brown, đã quyết định ký 2 dự luật tạo ra các bản án tù bắt buộc đối với bất kỳ nghi phạm nào bị kết án tội hiếp dâm và mở rộng định nghĩa về cưỡng bức bao gồm nhiều trường hợp tấn công tình dục khác nhau.

“Hãy biết tên tôi”, cuốn hồi ký sắp được phát hành của Chanel Miller, nạn nhân từng bị tấn công tình dục. Cuốn hồi ký của Chanel sẽ được phát hành trong tuần này, bắt đầu bằng những ký ức của Chanel về buổi tiệc nơi cô bị tấn công. Trong đó, cô gái trẻ còn mô tả nỗi kinh hoàng khi thức dậy trong bệnh viện, không mặc đồ lót, bị mất trí nhớ tạm thời và không ai kể cho cô nghe chuyện gì đã xảy ra. Chanel cũng bày tỏ về cảm xúc của bản thân khi những bức ảnh trần truồng của cơ thể cô được đem ra trước tòa để làm bằng chứng kết án nghi phạm. Cô hy vọng cuốn sách sẽ phần nào giúp chữa lành vết thương và cất lên tiếng nói cho những nạn nhân từng bị tấn công tình dục.

