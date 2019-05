Bị chồng bỏ vì tăng 40 kg sau sinh con

Bị chồng bỏ vì béo, vợ quyết giảm cân để thi người đẹp Bị vợ bỏ do 'quá béo để làm chuyện ấy', chồng quyết tâm giảm 102 kg

Liu Yajuan với thân hình to béo, nặng 90 kg của hiện tại. Ảnh: Shanghai Dragon Television.

Với Liu Yajuan, một bà mẹ đơn thân ở Trung Quốc, thân hình to béo đã lấy đi của cô tất cả. Từng có ngoại hình xinh xắn, chỉ nặng 50 kg trước khi lấy chồng, Liu tăng 90 kg sau khi sinh con trai và bị chồng bỏ.

"Chồng cũ nói với tôi rằng 'Anh hài lòng với bất cứ những gì em làm khi thân hình em còn mảnh mai. Nhưng anh không thể chịu nổi khi nhìn thấy em như bây giờ'", Liu kể lại. "Nghe thế, tôi thực sự rất đau đớn. Anh ấy nói rõ ràng rằng bỏ tôi vì tôi quá béo".

Liu từng du học ở Manchester, Anh, và làm việc ở thủ đô London một năm trước khi quay về Trung Quốc. Cô cho hay lúc mới cưới, chồng từng đùa: "Anh muốn đối với em thật tốt, nuông chiều em và chăm cho em tăng cân, có thế em mới không thoát khỏi anh được".

Tuy nhiên thái độ của chồng Liu thay đổi hoàn toàn do cô tăng cân chóng mặt sau khi sinh con, khiến cặp vợ chồng đi đến quyết định ly hôn.

Liu từng có ngoại hình xinh xắn, ưa nhìn trước khi lấy chồng, sinh con. Ảnh: Shanghai Dragon Television.

Không chỉ đánh mất cuộc hôn nhân thân hình quá khổ còn gây ảnh hưởng tới sức khỏe của Liu, hiện cô bị bệnh gan nhiễm mỡ nghiêm trọng. Liu mất hết sự tự tin bởi cô từng có thân hình mảnh mai và chưa bao giờ gặp vấn đề gì về cân nặng.

"Tôi từng rất thích được mọi người chú ý. Nhưng bây giờ tôi chỉ muốn trốn đi đâu đó", Liu nói. Cô còn thường xuyên bị cậu con trai 2 tuổi chế giễu. "Con trai tôi rất đáng yêu. Đôi khi thằng bé đùa rằng 'mẹ là một phụ nữ to béo'. Mỗi lần nghe con nói thế, tôi buồn lắm".

Không muốn tiếp tục tình trạng này, Liu quyết định phải thay đổi. Cô đăng ký trở thành thí sinh trong chương trình Living it Up, một cuộc thi truyền hình thực tế về giảm cân do Shanghai Dragon Television tổ chức. "Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để đạt được mục đích của mình", bà mẹ đơn thân tuyên bố.

Từ ngày đầu tiên trong cuộc thi kéo dài 100 ngày, Liu đã luôn cố gắng hết mình tại bất cứ thử thách về thể chất hay các hoạt động ngoài trời. Cô đánh bại hết 13 thí sinh và chỉ sau một tuần đã giảm được 3,3 kg, đứng vị trí đầu tiên.

Câu chuyện của Liu sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc, đã khiến nhiều người xúc động. Trên Weibo, một chủ đề có tiêu đề "Người phụ nữ xinh đẹp bị chồng bỏ vì tăng 40 kg sau khi cưới" thu hút hơn 8,5 triệu lượt xem. "Vợ anh tăng cân vì cô ấy sinh con cho anh. Anh dám nhận mình là đàn ông khi bỏ rơi cô ấy chỉ vì điều này ư?", một thành viên bình luận. "Hãy giảm cân vì bản thân bạn và sức khỏe của bạn thôi, đừng vì người đàn ông tệ bạc đó", "Bạn chỉ là chưa gặp được người phù hợp thôi. Chúc bạn những điều tốt đẹp nhất", một số người khác bày tỏ ý kiến.

Theo Ngôi sao