Bị chồng bỏ, bà mẹ đơn thân quyết tâm "vứt bỏ" 121kg mỡ thừa và cái kết không thể ngọt ngào hơn

Sau cuộc hôn nhân đầu tiên thất bại thảm hại, cộng thêm không có việc làm ổn định, khiến cho cuộc sống của Dương Phán Phán, 29 tuổi giống như rơi xuống đáy vực sâu. Cô đã bị sốc, bị suy sụp tới mức rối loạn nội tiết dẫn đến tăng cân mất kiểm soát.

Cho đến khi cân nặng chạm mốc 190kg, Phán Phán gặp phải rất nhiều khó khăn trong việc vận động cũng như giao tiếp. Được người thân cổ vũ và tạo mọi điều kiện, Phán Phán đã quyết định đến một trung tâm giảm béo ở thành phố Trường Xuân để lấy lại vóc dáng cũ.

Sau 1 năm điều trị tích cực với biết bao nỗ lực, Phán Phán đã giảm xuốg còn 69kg. Bà mẹ đơn thân dần lấy lại sự tự tin và lạc quan trong cuộc sống. Không những vậy, cô còn may mắn tìm được hạnh phúc muộn màng với một người đàn ông quen qua mạng.

Được biết, trong thời gian điều trị tại Trường Xuân, Phán Phán thường xuyên phát video trực tiếp để chia sẻ kinh nghiệm với những người đang có nhu cầu giảm béo. Không biết là do tình cờ hay là do duyên phận khéo an bài, Phán Phán đã gặp Vương Húc, một người đàn ông độc thân 38 tuổi giống như sinh ra là để dành cho cô.

Vương Húc đã bị thu hút bởi sự kiên trì và lạc quan của Phán Phán. Trải qua một thời gian tìm hiểu, họ quyết định trở thành một cặp, cho dù Vương Húc đang làm việc ở tận Diên Cát xa xôi. Mỗi khi có thời gian rảnh, Vương Húc đều lặn lội đến Trường Xuân để gặp Phán Phán.

Mối tình của họ nhận được rất nhiều lời chúc phúc từ những người xung quanh, thậm chí con trai Phán Phán cũng hết lòng ủng hộ chuyện của cô và Vương Húc. Không những vậy, cậu bé còn thường xuyên gọi video call cho bạn trai của mẹ, khiến đôi lúc Phán Phán phải cảm thấy "ghen tị".

Phán Phán chia sẻ, việc giảm liền 121kg trong vòng 1 năm quả thực rất khó khăn. Cô muốn chia sẻ kinh nghiệm quý báu của mình với những người đang đau đầu vì không biết phải làm sao để giảm béo, đồng thời tiếp thêm động lực cho họ trong cuộc hành trình chinh phục cân nặng.

Hiện tại, Phán Phán tiến hành livestream mỗi ngày để ghi lại quá trình giảm cân khắc nghiệt của mình. Cô cũng đã gây dựng được danh tiếng khá tốt và trở thành tấm gương của những người đang phấn đấu giảm cân.

Ông Vu Thụ Trung, bác sĩ chủ trị cho Phán Phán chia sẻ, vì cô tăng cân không giống như những người béo phì khác, nên ngoài việc điều trị giảm cân ra, họ còn phải tiến hành điều trị tâm lý cho cô. Kết quả mà Phán Phán gặt hái được sau 1 năm kiên trì khiến ông rất hài lòng, đặc biệt là khi cô còn lấy lại được sự tự tin, lạc quan vốn có và tìm được tình yêu đích thực của đời mình.

Mùa đông năm ngoái, cả Vương Húc lẫn con trai của Phán Phán đều đến Trường Xuân thăm cô và 3 người họ đã có những kỷ niệm vô cùng khó quên bên nhau.

Theo Tri thức trẻ