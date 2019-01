Bí ẩn MH370 được giải quyết, bước ngoặt lớn tìm MH370

Daniel Boyer tin rằng, với phát hiện mới, bí ẩn MH370 sẽ được giải quyết.

Một phi công đầy tham vọng đang chuẩn bị lùng sục khu rừng rậm Campuchia sau khi anh ta tin rằng mình phát hiện ra chiếc máy bay MH370 xấu số trên Google Maps.

Daniel Boyer xác định chính xác nơi ông tin rằng một mảnh vỡ máy bay đang nằm trong rừng rậm Campuchia.

Phát hiện mới nhất của Daniel Boyer có khả năng là một bước đột phá lớn trong những gì đã trở thành bí ẩn hàng không lớn nhất thế giới.

Và điều khiến cho việc tìm kiếm trở nên đáng kinh ngạc hơn nữa là các manh mối xếp chồng lên nhau để gợi ý Boyer đã tìm thấy chiếc máy bay bị hủy diệt đã biến mất gần năm năm trước.

Ông Boyer trước đây đã đánh dấu các vật thể khác nhau thuộc về đống đổ nát - và nói rằng chúng khớp với chiếc máy bay mất tích MH370.

Những bức ảnh nổi lên cho thấy một số mảnh màu trắng nằm trên nền rừng phía tây bắc Campuchia.

Và thật đáng kinh ngạc, đống đổ nát xuất hiện dài khoảng 70 mét - cùng chiều dài của một chiếc Boeing 777.

Phát hiện mới cho rằng MH370 nằm sâu trong rừng Campuchia, 62 dặm về phía tây bắc của thủ đô Phnom Penh.

Boyer nói với Daily Star Online rằng sau nhiều giờ nghiên cứu miệt mài, ông đã phát hiện ra một mảnh có kích thước 17,8ft - gần với 19ft 3in của buồng lái máy bay Boeing, khiến ông tin rằng đây là mặt trước của máy bay MH370.

Daniel Boyer cũng khăng khăng rằng ông có thể nhìn thấy đường viền màu đỏ của logo Malaysia Airlines trên một mảnh khác, mà theo ông đó là phần đuôi của MH370.

Khám phá gây sốc là một sự trùng hợp đến nghẹt thở đến nỗi Boyer đã tiến hành tìm kiếm tọa độ với hy vọng làm sáng tỏ bí ẩn.

Daniel Boyer đã trả tiền cho một đội ngũ chuyên nghiệp để đi vào rừng trong vòng 48 giờ tới.

Chuyến bay mất tích đã cất cánh từ thủ đô Malaysia của Malaysia đến Bắc Kinh vào ngày 8 tháng 3 năm 2014, với 227 hành khách trên máy bay và 12 phi hành đoàn.

Vào lúc 1.19h, cơ trưởng Zaharie Ahmad Shah hoặc đồng nghiệp đã nói với các kiểm soát viên không lưu của Malaysia: "Chúc ngủ ngon Malaysia Three Seven Zero."

Sau những lời cuối cùng đó, chiếc máy bay đã biến mất.

Hồ sơ do Bộ Giao thông vận tải Malaysia công bố cho thấy các kiểm soát viên không lưu đã được Malaysia Airlines cho biết chiếc máy bay đang ở trong không phận Campuchia.

Báo cáo điều tra an toàn MH370 cho biết phân tích radar và vệ tinh xác định nó đã bay trở lại qua bán đảo Malaysia, sau đó tiến về Ấn Độ Dương.

Sau đó, họ kết luận nó hết nhiên liệu và rơi xuống vùng nước phía tây Australia.

Theo Bảo Ngọc

Dân Việt