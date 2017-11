Bé trai 9 tuổi bị bố của bạn cùng lớp đánh đến mù 1 mắt ngay tại trường học

Theo camera tại hành lang trường học ghi lại, khoảng 14h38 ngày 25/10/2017, khi bé Trịnh Tiểu Minh (9 tuổi) đang chạy vào lớp học thì va phải 1 người đàn ông. Giữa sự hỗn loạn của đám học sinh, người này đã xách cổ Tiểu Minh lên và ném mạnh người bé xuống đất.

Chưa dừng lại ở đó, ông ta lại một lần nữa xách cổ đứa trẻ lên, kéo bé vào trong một phòng học tiếp tục hành vi bạo lực. Tuy nhiên khu vực lớp học không có camera an ninh nên những hình ảnh Tiểu Minh bị đánh không được ghi lại.

Sự việc bất ngờ xảy ra tại hành lang trường học khiến nhiều em học sinh khác vô cùng hoảng sợ.

Những học sinh chứng kiến cho biết, người đàn ông đó sau khi lôi Tiểu Minh vào lớp, tiếp tục nhấc người bé lên rồi lại đập xuống đất khoảng 2-3 lần nữa, ông ta còn dùng chân đạp vào người bé, vụ bạo lực kéo dài khoảng 3 phút. Anh Trịnh Kế Trung, bố của Tiểu Minh kể lại, hôm ấy về bé có nói với bố là bị phụ huynh của bạn đánh, bây giờ một bên mắt không nhìn thấy gì nên anh Trịnh đã ngay lập tức đưa con đi khám.

Kết quả kiểm tra cho thấy, dây thần kinh ở mắt phải của nạn nhân bị tổn thương nghiêm trọng, không cảm nhận được ánh sáng và đến giờ vẫn chưa lấy lại được thị lực. Ngày 8/11, Tiểu Minh đã được chuyển đến Bắc Kinh để điều trị.

Tiểu Minh bị chẩn đoán mất thị lực mắt bên phải, đến giờ vẫn chưa hồi phục.

Thầy giáo chủ nhiệm của Tiểu Minh giải thích sự việc: Người đàn ông trong clip họ Cận, là bố của 1 bạn cùng lớp với Tiểu Minh. Hôm ấy, sau khi đưa con đến lớp, người này phát hiện sách vở của con mình bị vứt dưới đất nên rất tức giận và cả 2 bố con họ đã nghi ngờ việc này do Tiểu Minh làm. Do đó, để "trả thù" hộ con, ông bố này đã ra hành lang đợi Tiểu Minh đến và có hành vi bạo lực với cậu bé. Vì lúc này chưa đến giờ vào lớp nên khi sự việc xảy ra, hầu như không có bảo vệ nào ra mặt can ngăn.

Sở giáo dục địa phương cho biết, họ đã hoàn thành việc thu thập chứng cứ và đang đợi hồ sơ bệnh án của nạn nhân nhỏ tuổi để hoàn tất thủ tục điều tra. Ngày 10/11, người đàn ông họ Cận đã bị cơ quan công an bắt giam hình sự vì hành vi bạo lực của mình.

