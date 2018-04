Bé trai 3 tuổi mắc kẹt vào khe hở nhỏ giữa hai bức tường

Hôm 29/3, một bé trai 3 tuổi ở thị trấn Thương Lạc, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc đã chui vào khe hở rộng 20 cm giữa hai bức tường và bị mắc kẹt. Những người lính cứu hỏa được gọi đến sau vài phút đã phải phá tường để giải phóng cho cậu bé.

Bé trai 3 tuổi chui vào trong tường rồi không thể trở ra.

Đoạn video do nhân chứng ghi lại cho thấy bé trai mặc áo khoác màu đỏ, nằm rạp xuống đất và không thể nhúc nhích. Một lính cứu hỏa đã cố gắng trấn an cậu bé. Anh này nói: "Bé con, bé con, lại đây".

Khi bắt đầu phá được một phần của bức tường, một người lính khác hô to: "Chúng ta đã nắm được vào chân thằng bé rồi!". Trong khi đó, một phụ nữ cố gắng nói chuyện với cậu bé từ đầu bên kia của khe hở. Những người khác cũng góp lời giúp bé bình tĩnh: "Mọi chuyện sẽ sớm ổn thôi".

Khoảng cách nhỏ xíu ở phía đầu bên kia của khe hở nơi cậu bé bị mắc kẹt.

Các nhân viên cứu hỏa đã làm việc trong khoảng nửa tiếng để đưa cậu bé thoát ra an toàn. Họ ngay lập tức tiếp nước khi vừa đưa được cậu bé ra ngoài. The The Sun, bé trai may mắn không có thương tích trong suốt quá trình giải cứu.

Theo Ngôi sao