Sáng sớm ngày 3/7, mạng thông tin thành phố Quý Dương, Trung Quốc náo loạn về thông tin một bình cứu hỏa trong một khu chung cư rơi từ trên cao xuống khiến một người tử vong. Theo hình ảnh đăng tải trên mạng, đó là khu chung cư đường sắt Trung Quốc thuộc thành phố Quý Dương. Một số comment phía dưới bài đăng hiển thị: “bình cứu hỏa được ném xuống từ tầng 7, đã bắt được người ném xuống” “Người bị ném trúng là bà chủ tiệm tạp hóa tòa G1” “Nghe nói chưa kịp tới bệnh viện thì nạn nhân đã chết”…

Phóng viên đã tiếp cận hiện trường vụ việc ngay trong ngày. Một cán bộ phía chủ đầu tư tòa nhà đã cho phóng viên biết sự việc đúng là đã xảy ra tại chung cư quốc tế này. “Phía cảnh sát cũng đã tới hiện trường tiến hành điều tra, hiện đang chờ kết quả xác minh”. Về việc người ném đồ xuống dưới có phải là bé trai 10 tuổi hay không, và đó có phải là bình cứu hỏa hay không, nhân viên này cho biết họ đang chờ thông tin xác nhận từ cảnh sát.

Theo thông tin sơ bộ được phát đi từ thông báo của phòng cảnh sát phân cục Nam Minh thuộc sở công an thành phố Quý Dương ngày 3/7: 17h chiều ngày 2/7, cảnh sát Nam Minh nhận được điện báo án: Tại chung cư quốc tế đường sắt Trung Quốc khu vực cầu Thái Hi, một phụ nữ trung niên (bà Viên) bị trọng thương do nghi bị đồ vật từ tầng trên rơi trúng. Qua điều tra xác nhận, khoảng 16h51 chiều cùng ngày, bà Viên đi lại trong khu chung cư, không may bị một bé trai 10 tuổi ném đồ từ phía trên rơi trúng đầu, do không thể cứu chữa đã tử vong sau đó.



Cảnh sát Nam Minh cũng bày tỏ: Việc ném đồ từ trên các chung cư xuống là một hành động gây nguy hiểm đến tính mạng của người phía dưới, cần phải có quy định phạt rõ ràng. Đồng thời, các bậc phụ huynh cũng cần giáo dục trẻ vị thành niên về vấn đề này để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Hiện sự việc này vẫn đang trong quá trình điều tra và nhận được sự quan tâm lớn từ bạn đọc.

