Bé gái 6 tuổi bị tên biến thái quấy rối tình dục ngay trước cổng trường

Ngày 8/6, bé Tiểu Hồng ở Hàng Châu, Chiết Giang, Trung Quốc 1 mình đi bộ đến trường như mọi ngày. Đi đến con đường cạnh trường học, có 1 người đàn ông lớn tuổi lặng lẽ bám theo và tiếp cận cô bé. Hắn quay người đối diện với Tiểu Hồng, cởi quần và làm những hành động khiếm nhã ngay trước mặt cô bé.

Tối hôm đó, Tiểu Hồng kể lại toàn bộ sự việc cho mẹ. Tiểu Hồng sợ hãi kể lại: "Lúc đó con sợ lắm nhưng nhớ đến lời thầy giáo dạy nên con chạy 1 mạch về phía có đông các bạn khác, may mà người đó không đuổi theo".

Mẹ Tiểu Hồng ngay lập tức phản ánh lại sự việc với hiệu trường nhà trường và họ cùng nhờ sự can thiệp của cơ quan công an. Sáng hôm sau, trước cổng trường đã có công an đứng canh gác, họ còn tổ chức tuần tra khu vực xung quanh để bảo đảm an toàn cho học sinh trong trường.

Cảnh sát địa phương canh gác bảo vệ các bé đến trường.

Khi sự việc xảy ra, Tiểu hồng quá sợ hãi nên không nhớ rõ được đặc điểm cơ bản của tên biến thái, điều này khiến cho công an rất khó để điều tra ra được tung tích hắn.

Nhờ tổng hợp nhiều đoạn clip từ camera an ninh, họ đã khoanh vùng được đối tượng và cho biết: nghi phạm 53 tuổi, là công nhân ngoại tỉnh tới đây làm việc. 22h ngày 11/6, nghi phạm đã bị bắt giữ và cúi đầu thừa nhận hành vi sai trái của mình.

Sau sự việc này, nhiều phụ huynh nhận ra tầm quan trọng của những bài học ngoại khóa cũng như sự giáo dục giới tính đối với trẻ em Tiểu học. Cha mẹ và thầy cô nên giúp trẻ nắm rõ những gì phải làm khi đối mặt với nguy hiểm để bảo vệ bản thân.

