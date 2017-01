Bé gái 14 tuổi dũng cảm đánh lại kẻ ấu dâm để bảo vệ em gái 12 tuổi

Mới ngày đầu năm, người dân tại Nelson, New Zealand đã hoảng hốt khi biết một vụ tấn công tình dục suýt nữa đã gây hậu quả cho hai bé gái. Rất may, nhờ sự nhanh trí của người chị, cả hai đã thoát khỏi kẻ bệnh hoạn an toàn.

Sự việc xảy ra vào lúc 22:30 tối 1/1 tại vùng ngoại ô Stoke, nằm ở phía tây trung tâm thành phố Nelson, New Zealand. Khi đó, hai chị em, 14 tuổi và 12 tuổi, đang đi lại bên ngoài thư viện công cộng, gần đó có một khu nhà vệ sinh.

Hai bé gái bị tấn công gần thư viện Stoke.

Bất ngờ, một người đàn ông trung niên, khoảng 40 tuổi, lao đến tấn công cô em gái 12 tuổi. Người chị, trong cơn nguy hiểm, đã nhanh trí tung cú lên gối, sau đó nhanh tay đẩy kẻ tấn công lùi lại. Hai chị em bỏ chạy, thoát khỏi kẻ ấu dâm bệnh hoạn.

Hai chị em sau đó đã chạy đến đồn cảnh sát để thông báo sự việc. Còn kẻ ấu dâm bỏ trốn, hiện chưa rõ tung tích. "Hai cô bé rất sốc sau vụ tấn công bất ngờ này", cảnh sát New Zealand nói.

Con đường khá vắng, người chị đã chống trả kẻ tấn công để bảo vệ em gái.

Theo lời kể của hai bé gái, kẻ tấn công là đàn ông, da trắng, trung niên, khoảng 40 – 50 tuổi. Cao khoảng 1,7 mét. Ngoài ra, đặc điểm nhận dạng của kẻ tấn công là tóc xoăn màu nâu, cắt rất ngắn. Hắn mặc chiếc áo thun xanh, có vết màu đen trên vai áo, quần đen, giày thể thao trắng.

Hiện cảnh sát đang tích cực truy lùng kẻ tấn công. Trên mạng xã hôi, có nhiều bình luận cho rằng các bố, các mẹ không nên để con gái ra đường lúc quá khuya, nhất là tại những đoạn đường vắng để tránh gặp những kẻ bệnh hoạn.

