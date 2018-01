Bé 21 tháng tuổi chết oan vì bị người nhảy lầu tự tử rơi trúng

Cậu bé qua đời khiến bố mẹ và gia đình đều bị sốc. Ảnh: East2West

Sự việc xảy ra hôm 1/1 khi cậu bé 21 tháng tuổi đang đứng cùng bố trước tòa chung cư nơi ông bà ngoại bé đang sống ở thành phố Zaporizhia, Ukraine, thì bị một người đàn ông 39 tuổi nhảy từ tầng 8 rơi trúng.

Những người hàng xóm cho biết mẹ cậu bé, chị Anna Polishchuk, vừa chào tạm biệt bố mẹ đẻ sau khi đến dự tiệc mừng năm mới và bước ra ngoài thì nhìn thấy con trai bất tỉnh trên nền đất. Một chiếc xe cấp cứu được gọi tới hiện trường, các nhân viên y tế ra sức cứu cậu bé nhưng quá muộn.

"Tôi nghe thấy một tiếng rơi lớn. Rồi mẹ cậu bé chạy vội tới. Cô ấy lao về phía chiếc xe cứu thương, nơi con trai đang được cấp cứu, và hiểu chuyện ngay lập tức. Tôi phải đóng cửa sổ nhà lại bởi tiếng hét của cô ấy quá đau đớn, không chịu nổi", The Sun dẫn lời người hàng xóm tên Sergey Borisov nói.

Vị trí người đàn ông nhảy lầu. Ảnh: East2West

"Một nhân viên y tế bước ra khỏi xe và nhìn thấy chúng tôi đang chờ đợi tin tức của cậu bé. Cô ấy nói rằng 'Hãy cầu nguyện cho đứa trẻ. Chúng tôi đang cố hết sức để cứu mạng bé'. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi nghe thấy nhiều người cầu nguyện to đến thế", một người hàng xóm khác kể lại.

Vitaly Reznikov, một thành viên trong đội y tế, sau đó xác nhận cậu bé qua đời trên xe cấp cứu.

Trong khi đó, người đàn ông nhảy lầu thì tử vong ngay khi vừa va chạm vào đứa trẻ. Anh ta được xác nhận là Yevgeny, một công nhân xây dựng, sống trong căn hộ tầng dưới nhà bố mẹ Anna.

"Chúng tôi đang điều tra lý do khiến anh ta đi đến quyết định tự tử, để xem liệu anh ta có bị say rượu hay do nguyên nhân nào khác không", đại diện cảnh sát cho hay.

Nhiều bạn bè, người dùng mạng đã gửi lời chia sẻ, an ủi tới Anna. Người mẹ trẻ hiện là giáo viên tại một trường học dành cho trẻ mồ côi.

"Đây là một nỗi mất mát khó nói thành lời. Xin chia buồn, Anna. Tôi sẽ cầu chúc cho bạn và chồng bạn. Mạnh mẽ nhé!", một thành viên viết.

Theo Helino