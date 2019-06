Bắt cóc bé trai về nuôi để xua điềm gở, 26 năm sau trả về cho mẹ đẻ

Bà He Xiaoping khoe ảnh Liu Jinxin, người con trai bà đã bắt cóc và nuôi nấng 26 năm. Ảnh: Sina.

Bà He Xiaoping, 49 tuổi, mất cả hai con trai vào năm 1992 và quyết định tìm đến vài thầy bói để xin lời khuyên. Họ bảo bà nên đánh cắp con trai của ai đó và khẳng định việc này sẽ giúp xua đi mọi điềm xấu. Bà He nghe theo và nộp hồ sơ xin làm bảo mẫu nhưng sử dụng thông tin cá nhân giả.

He được một phụ nữ tên Zhu Xiaojuan ở Trùng Khánh thuê chăm sóc con trai 15 tháng tuổi. Một tuần sau, He tiến hành kế hoạch bắt cóc khi nói với bà Zhu sẽ đưa bé đi mua sắm. Tuy nhiên, He đánh cắp bé và bỏ về nhà mình ở thị trấn Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên.

He đặt tên cho cậu bé theo tên đứa con trai thứ hai là Liu Jinxin, nuôi dưỡng như con ruột suốt 26 năm. Bà He Xiaoping khẳng định luôn cố gắng mang đến cho con một cuộc sống tốt nhất bằng cách làm nhiều nghề trước khi chuyển sang kinh doanh.

Liu Jinxin thời điểm trước khi bị bắt cóc. Ảnh: Kankan News.

Năm 1995, bà He sinh được một bé gái, vì thế bà tin rằng Liu Jinxin thực chất đã giúp mình loại bỏ điềm rủi. Tuy nhiên, 22 năm sau, bà He bắt đầu thấy có lỗi vì đánh cắp con người khác khi xem một show truyền hình, kể về một người mẹ già dành gần như cả cuộc đời để tìm kiếm đứa con thất lạc.

"Tôi biết mình đã làm việc sai trái, nhưng tôi đã nuôi nấng thằng bé, yêu thương nó như con đẻ", bà He Xiaoping khẳng định. "Thằng bé cũng đối xử với tôi như mẹ ruột".

Cuối cùng, bà He cũng tìm ra cách để liên lạc với mẹ ruột của con là bà Zhu vào tháng 2/2018. Thế nhưng bà Zhu đã tìm thấy "đứa con trai thất lạc" vào năm 1995. Cậu con trai này tên Pan Pan và có ngoại hình giống hệt Liu Jinxin. Bà Zhu đã nuôi dưỡng Pan Pan và nghĩ rằng đây chính là con đẻ mình.

Liu hiện đoàn tụ với mẹ đẻ là bà Zhu Xiaojuan. Ảnh: Youtube.

Kết quả xét nghiệm ADN gần đây xác nhận Liu mới thực chất là con trai của bà Zhu. Trong khi đó, Pan Pan bị nhầm là Liu do sai sót trong kết quả xét nghiệm ADN, thực hiện bởi Tòa án Nhân dân Tối cao tỉnh Hà Nam từ năm 1995.

Sau khi phát hiện sự thật, bà Zhu đã kiện tòa án Nhân dân tối cao Hà Nam và đòi bồi thường 2,95 triệu tệ (426.000 USD).

Trong khi đó, bà Zhu cũng đang dần thích nghi với việc Liu mới là con đẻ mình. Ban đầu bà không nhận con, cho rằng Liu là một kẻ say xỉn. Bà cũng trách bà He Xiaoping vì mọi chuyện, nhưng sau đó tha thứ. Hiện cả hai người mẹ có mối quan hệ khá tốt đẹp.

Theo Ngôi sao