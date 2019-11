Báo Anh công bố điều tra gây sốc về mánh khóe đưa người sang Anh trái phép qua đường du học

Theo phóng sự điều tra của The Times được tờ The Telegraph dẫn lại, các tổ chức tội phạm buôn người đã đưa học sinh người Việt, có em mới chỉ 15 tuổi, sang Anh bằng visa du học hợp pháp do các trường tư thục hàng đầu của nước này bảo lãnh.



Các học sinh sau đó đã biến mất, có khi "không để lại dấu vết gì" chỉ vài tuần cho tới vài tháng sau khi nhập học. Những người tham gia điều tra của The Times tin rằng các em là nạn nhân của một đường dây buôn người tinh vi đã lợi dụng lỗ hổng trong việc cấp visa để đưa trẻ vị thành niên tới Anh.

Nhiều trẻ em Việt Nam có thể đã được đưa sang Anh bằng visa du học do các trường tư bảo lãnh (Ảnh: PA)

Cuộc điều tra của The Times đã phát hiện 21 trường hợp học sinh Việt Nam "biến mất" khỏi các trường nội trú và cao đẳng tư thục trên khắp nước Anh trong vòng 4 năm qua. Các trường không được thông báo gì về cuộc điều tra bí mật này.



Thông tin từ The Times tiết lộ phần lớn trong số 21 học sinh Việt Nam "biến mất" là các em nữ. Tờ báo lo ngại rằng các em có thể đã bị đưa đến làm việc tại các nhà thổ, trang trại trồng cần sa hoặc tiệm làm móng tay ở Anh.

Cảnh sát và Bộ Nội vụ Anh hiện đang điều tra làm rõ những trường hợp mất tích này, nhưng nhiều trường hợp vẫn chưa được làm rõ.

Theo The Times, 8 trẻ vị thành viên Việt Nam đã biến mất khỏi trường Chelsea Independent College, một trường tư nằm ở Tây London dưới sự quản lý của tổ chức giáo dục Astrum, có học phí 25.000 bảng/năm. Theo lời một cựu nhân viên trong trường, một bé gái đã bỏ trốn qua đường thoát hiểm trong đêm, khiến cho cả trường được một phen náo loạn.

Một vụ việc khác xảy ra ở trường Abbey College (ở Malvern, Worcestershire) khi một bé gái 15 tuổi người Việt Nam nhập học tháng 09/2017 và biến mất sau kỳ nghỉ Giáng sinh.

Tất cả các trường học được nêu tên trong điều tra của The Times điều đã báo cáo về các vụ mất tích cho cảnh sát và Bộ Nội vụ Anh. Tất cả các học sinh người Việt đều được đến Anh qua visa du học được bảo lãnh bởi các trường học, và các em không phải trải qua bài kiểm tra ngôn ngữ.

Một cựu giáo viên tiết lộ rằng các học sinh "không quay trở lại sau kỳ nghỉ", nhà trường có tìm cách liên lạc nhưng không được. Người này nhận định rằng các tổ chức tội phạm có thể đã "phát hiện ra lỗ hổng này để đưa các học sinh Việt Nam tới Anh".

Tổ chức giáo dục Astrum nhận định họ đang bị "các tổ chức tội phạm đưa vào tầm ngắm". Tổ chức này hiện đang rà soát lại quy trình cho học sinh nhập học ở các trường học do họ quản lý.

Ông Malcolm Wood, hiệu trưởng trường Abbey College nói rằng "chúng tôi rất nghiêm túc trong những vụ việc như thế này" và khẳng định "chưa hề có cơ quan chức năng nào phát hiện ra sai sót gì trong trường của chúng tôi".

Bà Yvette Cooper, Chủ tịch Ủy ban tuyển chọn nội vụ đánh giá rằng đây là "vụ việc hết sức nghiêm trọng".

"Đây đúng là điều không thể tưởng tượng nổi. Những đứa trẻ phải rời xa gia đình tới đây học tập, nhưng cuối cùng lại bị biến thành nô lệ trên đất Anh," bà Cooper nói, bổ sung thêm rằng "các trường cần phải chịu một phần trách nhiệm trong việc tuyển chọn học sinh của họ".

Theo Sở hữu trí tuệ