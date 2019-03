Bác sĩ thiên tài 'trộm' mộ người tình, sống chung với xác chết 7 năm

Câu chuyện tình yêu giữa bác sĩ Georg Carl Tanzer và cô gái xinh đẹp nhưng bạc mệnh Maria Elena Milagro de Hoyos Mesa, thu hút sự tò mò của công chúng không chỉ bởi tình yêu mãnh liệt của Carl mà còn chính bởi những bí ẩn ly kỳ đằng sau đó.

Thiên tài phiêu bạt

Georg Carl Tanzler, sinh ngày 8/2/1877 tại Dresden, Đức. Ông bộc lộ tố chất tài giỏi ngay từ khi còn nhỏ tuổi. Lớn lên, Carl có trong tay tới 9 tấm bằng xuất sắc nhưng lại sở hữu vẻ bề ngoài bình thường, không có gì ấn tượng. Người đàn ông này từng làm nhiều nghề, một trong số đó là kỹ sư đóng tàu.

Chân dung bác sĩ Carl Tanzler. Ảnh: The Stetson Kennedy Collection.

Ngay từ thuở thơ ấu, Carl đã bị ám ảnh với giấc mơ về tổ tiên của ông - nữ bá tước Anna Constantina von Cosel. Bà thường xuyên nhắc rằng tình yêu đích thực của cuộc đời ông sẽ là một cô gái vô cùng xinh đẹp với mái tóc đen nhánh.

Với tài năng xuất chúng của mình, Carl Tanzler có cơ hội chu du nhiều nước trên thế giới như Australia, Ấn Độ, hay Italy. Do vậy, cuộc hôn nhân với người vợ Doris Shafer chẳng thể kéo dài lâu do tính cách thích dịch chuyển của Carl, thêm vào đó là thái độ chẳng mấy mặn mà của ông với gia đình. Carl cho rằng Doris không phải là tình yêu mà ông đang tìm kiếm.

Năm 1926, Carl Tanzler nhập cư vào nước Mỹ và đến sống ở Key West, Florida. Tại đây, ông đổi tên thành Carl von Cosel, rồi xin vào làm bác sĩ chụp X-quang cho bệnh viện Marine. Vì tính cách khó gần và khá lập dị nên hầu hết đồng nghiệp không thích Carl. Tuy nhiên, ai cũng nể phục và kính trọng tài năng hiếm có khó tìm của ông vào thời điểm đó.

Carl Tanzler đứng trước cửa nhà của mình vào năm 1940. Ảnh: DeWolfe and Wood Collection in the Otto Hirzel Scrapbook.

Mọi chuyện ngỡ sẽ chẳng có gì cho đến ngày Carl gặp Maria Elena Milago de Hoyos Mesa - người phụ nữ đích thực mà Carl đang tìm kiếm.

Cuộc gặp gỡ định mệnh

Maria Elena Milagro de Hoyos Mesa sinh năm 1909. Khi lớn lên, Elena trở thành một phụ nữ cực kỳ xinh đẹp với mái tóc đen tựa gỗ mun và gương mặt như bước ra từ trong thần thoại.

Đã có hàng trăm người xin được cưới nàng nhưng cuối cùng Elena lựa chọn gả cho Luis Mesa khi vừa tròn 16 tuổi. Tuy nhiên, ngay sau khi Elena bị sảy thai, Luis đã rời bỏ người vợ trẻ và chuyển đến sinh sống ở thành phố Miami.

Thiếu phụ 21 tuổi Elena. Ảnh: DeWolfe and Wood Collection in the Otto Hirzel Scrapbook.

Tháng 4/1930, Elena bị ốm nặng và không có dấu hiệu thuyên giảm. Quá lo lắng cho con gái, mẹ Elena đưa cô vào bệnh viện Marine để thăm khám và phát hiện Elena đã mắc bệnh lao - căn bệnh vô phương cứu chữa vào thời điểm đó.

Trong một lần tình cờ, Elena đã đi lướt qua Carl Tanzler, ngay lập tức, người đàn ông này không thể rời mắt khỏi vẻ đẹp của cô.

Khoảnh khắc bắt gặp Elena, Carl Tanzler đã khăng khăng cho rằng cô chính là tình yêu đích thực mà ông luôn tìm kiếm bấy lâu nay. Không màng đến khoảng cách 34 tuổi, Carl ngỏ lời yêu thương Elena và tặng cô nhiều món đồ quý giá.

Nhưng dường như thiếu phụ trẻ chẳng mấy bận tâm.

Tình yêu không thắng nổi số mệnh

Biết tin Elena mang trọng bệnh, Carl quyết tâm cứu sống người mình yêu bằng mọi giá. Ông xin phía bệnh viện cho phép mình trở thành bác sĩ chính điều trị bệnh lao cho cô ấy.

Tấm ảnh chụp năm 1926, khi đó Elena 17 tuổi. Ảnh: The Stetson Kennedy Collection.

Carl cố gắng thử nghiệm mọi phương thuốc đặc biệt, bao gồm thuốc tự chế, thảo mộc, thuốc bổ… với mong muốn chữa khỏi căn bệnh hiểm ác cho người mình yêu. Carl liều lĩnh đến mức ăn trộm cả máy X-quang mang đến nhà để chữa bệnh cho Elena.

Mặc cho bao cố gắng của Carl Tanzler, Elena đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 25/11/1931. Quá đau lòng, ông năn nỉ gia đình Elena cho phép mình được thanh toán mọi chi phí tang lễ, thậm chí mời hẳn một bậc thầy ướp xác về. Carl cũng tự bỏ tiền túi xây dựng một lăng mộ bằng đá vô cùng đắt đỏ dành riêng cho người phụ nữ mình yêu.

Bác sĩ Carl đã tìm nhiều phương thuốc để cứu chữa Elena. Ảnh: Florida Keys Public Library.

Mọi chuyện tưởng như chấm dứt nhưng hóa ra đó mới chỉ là bắt đầu cho những hành động "kinh dị" sau này của vị bác sĩ.

Trộm mộ và sống cùng... xác chết

Hóa ra việc Carl đòi tự xây lăng mộ cho Elena đều có nguyên do. Ông lén làm một chiếc chìa khóa của ngôi mộ và thường xuyên đến thăm thi thể của người tình vào ban đêm.

Bên trong, ông cho lắp đặt một đường dây điện thoại để thỉnh thoảng có thể gọi điện trò chuyện với cô gái quá cố. Hành động kỳ quái này của Carl kéo dài suốt 2 năm khiến những tin đồn bắt đầu xuất hiện khắp thành phố nhỏ. Phía bệnh viện buộc phải sa thải Carl để tránh bị liên lụy đến danh tiếng của mình.

Có lẽ chính điều này đã đẩy Carl đến quyết định lấy cắp thi thể của Elena rồi đưa về nhà bằng một chiếc xe đẩy của trẻ con. Sau này Carl khẳng định chính Elena đã... bảo ông làm như thế.

Khi đã được “ở bên nhau” thêm một lần nữa, Carl phát hiện cơ thể của người yêu bắt đầu có dấu hiệu phân hủy. Vì thế, ông đành tìm mọi cách để bảo quản thi thể: nhét giẻ và chất bảo quản để giúp cơ thể vẫn đầy đặn như hồi còn sống, dùng dây đàn buộc các mảnh xương, thay thế mắt bằng hai viên thủy tinh, trộn sáp và thạch cao đắp vào người thay cho phần da đã bị mục nát, uốn những lọn tóc xơ xác còn sót lại, khử mùi hôi thối bằng cách xịt rất nhiều nước hoa, mặc cho những bộ váy thời thượng đắt tiền, và đặt thi thể cực kỳ cẩn trọng trên chính giường ngủ của ông.

Lăng mộ của Elena Milagro de Hoyos. Ảnh: The DeWolfe and Wood Collection in the Otto Hirzel Scrapbook.

Trong gần 7 năm ròng rã, Carl Tanzler đã sống và sinh hoạt “hạnh phúc” cùng xác của Elena.

Những tin đồn tiếp tục được truyền tai nhau khắp nơi, người ta nói rằng thỉnh thoảng nhìn thấy bác sĩ nhảy múa cùng với một con búp bê khổng lồ. Họ thấy Carl lắp đặt cả một chiếc máy bay nhìn rất lạ. Ông nói rằng sẽ dùng nó đưa chính ông và Elena đến tầng bình lưu, nhằm cứu sống và trẻ hóa lại người yêu.

Tin đồn này dần đến tai Florinda - chị gái của thiếu phụ Elena. Cô quyết định đến nhà Carl để xác minh và rồi bàng hoàng phát hiện ra sự thật. Florinda nhìn thấy thi thể của em gái nằm trên giường nên vội vàng gọi điện báo cảnh sát.

Thi thể của Elena được trưng bày tại nhà tang lễ và những người tò mò đến xem Elena. Ảnh: Florida Keys Public Library.

Năm 1940, Carl Tanzler bị bắt vì tội trộm mộ nhưng nhanh chóng được thả tự do vì thời hạn của vụ án đã hết.

Thi thể của Elena được thu hồi, sau đó được trưng bày tại nhà tang lễ địa phương rồi đưa đi chôn ở một ngôi mộ không tên, tránh việc bị xâm phạm thêm một lần nữa. Tuy nhiên, Carl lại dám đứng ra xin lại cơ thể của Elena. Tất nhiên ông ta không nhận được sự đồng ý.

Thời điểm đó, hàng nghìn người đến trả tiền để được chiêm ngưỡng thiếu phụ Elena tại nhà tang lễ. Không ít người chỉ trích hành động điên rồ của Carl Tanzler, nhưng cũng có người cho rằng đây là một câu chuyện vô cùng lãng mạn về tình yêu nồng cháy mà ông dành cho người tình xấu số.

Năm 1952, Carl Tanzler được tìm thấy đã qua đời tại nhà riêng ở Pasco County, Florida. Bên cạnh thi thể của ông, người ta thấy... một con búp bê cỡ người thật, được đắp chiếc mặt nạ thạch cao trông giống hệt Elena.

Theo Tri thức trực tuyến