Bà Melania âu yếm bế bé 6 tháng tuổi khi một mình thăm Ghana

Phu nhân Mỹ khuỵu gối để nhận bó hoa do một bé gái 8 tuổi mặc trang phục truyền thống trao tặng.

Từ sân bay, bà Melania đến thẳng bệnh viện Greater Accra. Tại đây, bà nhìn thấy các em nhỏ đang được cân đo cẩn thận, một hoạt động trong chương trình do tổ chức USAid của Mỹ thực hiện nhằm cải thiện dinh dưỡng cho trẻ em ở quốc gia Tây Phi này.

Bà Melania tặng gấu teddy và một chiếc khăn, in dòng chữ Be Best, cho tất cả em bé có mặt trong phòng chờ của bệnh viện.