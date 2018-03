84 người bịt kín mặt đứng trên nóc nhà cao tầng, ai nhìn qua cũng nghĩ họ tự tử nhưng sự thật vô cùng cảm động

Vào sáng thứ 2 vừa qua, trên đường đến chỗ làm mà vô tình ngẩng đầu nhìn lên trên, rất nhiều người dân Anh Quốc đều bị giật mình khi chứng kiến cảnh tượng: hàng loạt người bịt mặt đứng mấp mé trên mép một tòa nhà cao tầng, tưởng chừng chỉ cần một cử động nhỏ cũng có thể ngã xuống phía dưới.

Hình ảnh kinh hoàng được ghi nhận vào sáng thứ 2 vừa qua tại London

Được biết địa điểm diễn ra sự kiện giật gân này là tại tòa nhà ITV ở trung tâm thành phố London.

Sau một hồi tìm hiểu, mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm khi phát hiện ra những người đứng trên nóc tòa nhà không phải người thật.

Thực chất đây là những hình nộm được chế tạo bởi nghệ sĩ người Mỹ Mark Jenkins, phục vụ cho dự án "Tám mươi tư" của một tổ chức từ thiện.

Khung cảnh nhìn từ xa của tòa nhà ITV với các hình nộm phía trên nóc

"Tám mươi tư" là dự án để nhắc nhở mọi người về thực trạng tự sát ở những người đàn ông dưới 40 tuổi, trong đó 84 là số người trung bình tự sát trong một tuần.

Được biết, 84 hình nộm đứng trên nóc nhà đại diện cho 84 người đàn ông có thật đã tự sát ngoài đời. Câu chuyện về cuộc đời họ được người thân và bạn bè chia sẻ và đăng tải trên trang chủ của dự án.

Mỗi một hình nộm được làm nguyên mẫu theo một người có thật đã tự tử

Theo tổ chức từ thiện CALM (Campaign Against Living Miserably) - tổ chức đã tạo ra dự án này, tự tử là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở nam giới dưới 40 tuổi tại Anh. CALM cho biết họ thực hiện dự án không chỉ để an ủi gia đình của những đã mất mà còn để kêu gọi sự quan tâm của chính phủ. Dù con số thống kê về tự tử rất đáng báo động, ở Anh vẫn chưa có một cơ quan chuyên trách về phòng chống tự tử. CALM đang cố gắng thay đổi điều đó bằng lá đơn với hơn 10.000 chữ ký trực tuyến.

Bạn hoàn toàn có thể vào Project Eighty Four để tìm hiểu thêm về dự án cũng như tham gia ủng hộ nếu muốn.

Nhìn từ đằng sau, rất khó để phân biệt được đây là hình nộm hay người thật

Các hình nộm được bịt kín mặt

Hình ảnh ám ảnh người xem về vấn nạn tự tử đang hiện hữu trong cuộc sống

Sau khi thông tin về dự án được biết đến rộng rãi, rất nhiều người đã tỏ ra xúc động và chủ động chia sẻ câu chuyện của mình.

Tôi mắc phải các chứng bệnh về tâm lý và đã từng cố tự tử vài năm trước đây, nhờ sự trợ giúp của bạn bè người thân và tổ chức NHS mà tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn. hãy nhớ rằng nói chuyện là chìa khóa quan trọng có thể giúp bạn giải tỏa, đừng cảm thấy xấu hổ về điều đó. Làm tốt lắm CALM!

Phá vỡ định kiến về những người có vấn đề về tâm lý là cách để cả thế giới thấy "hoàn toàn bình thường khi bản thân có một chút bất thường"

Dù có gây một vài tranh cãi về cách thể hiện, dự án "Tám mươi tư" đã thành công trong việc gây chú ý và khiến mọi người nhận thức rộng rãi hơn về một thực trạng đáng lo ngại đang diễn ra trong xã hội.

Theo Helino