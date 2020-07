2 mẹ con bà cụ 82 tuổi sống sót nhờ uống nước tiểu vì kẹt trong thang máy

Sự việc vừa xảy ra tại thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây. Hai người phụ nữ bị mắc kẹt trong thang máy tại biệt thự 6 tầng của gia đình, nguyên nhân do sập nguồn điện. Thời điểm phát sinh sự cố, không ai ở nhà và cả hai đều không mang theo điện thoại di động.



Sự cố xảy ra, toàn bộ nguồn điện trong thang máy bị ngắt. Không có không khí để thở, người mẹ đã cúi người xuống để con gái trèo lên, đập vỡ chiếc đèn thang máy trên đỉnh đầu. Sau khi đèn vỡ, người con đã rút sợi dây điện từ chao đèn rồi kéo xuống, cố luồn vào khe hở của cửa thang. Từ lỗ thông khí duy nhất, hai người thay nhau hít thở.

Người mẹ 82 tuổi trong thời gian điều trị tại bệnh viện. Ảnh: weibo.

Khi có không khí để thở, hai người phụ nữ nhận ra đói khát có thể giết chết họ. "Ăn có thể nhịn nhưng muốn sống sót phải có nước", cô con gái nói với mẹ. Họ cùng thảo luận và quyết định mẹ đi tiểu vào tay con, con gái sẽ uống nước tiểu của mẹ và ngược lại.

Trong thời gian bị mắc kẹt, hai người đã cố hết sức để mở cửa thang máy từ khe hở, mong tìm cơ hội sống cho mình. Với nỗ lực không ngừng, sau 4 ngày 3 đêm, cửa thang dần được mở ra. Con gái 64 tuổi đã liên lạc với người nhà và đội cứu hộ thành phố Tây An đến giải cứu.

"Khi chúng tôi đến nơi, hai người đã lả đi vì mệt và đói. Họ được cung cấp nước uống và đồ ăn nhẹ, sau đó được đưa tới bệnh viện để cấp cứu", một thành viên đội cứu hộ chia sẻ.

Theo bác sĩ tiếp nhận, người mẹ được đưa đến khoa thận còn con gái được đưa vào khoa tim mạch vì cô vốn bị bệnh tim trước đó. "Người mẹ lúc nhập viện đã kiệt sức, môi khô nứt nẻ do mất nước. Còn cô con gái khó thở do ảnh hưởng từ bệnh tim", bác sĩ Dịch Ái Bình, Giám đốc bệnh viện Tây An chia sẻ.

Bà Dịch cũng tỏ ra ngạc nhiên trước khả năng sinh tồn của hai mẹ con, dù họ đều cao tuổi. Theo vị bác sĩ này, thành phần chính của nước tiểu là nước, mặc dù có độc tố nhưng nó có thể được sử dụng để duy trì sự sống thời gian ngắn trong trường hợp cấp thiết.

"Nước rất cần thiết với con người. Nếu không uống lẫn nước tiểu của nhau, họ sẽ không trụ được thời gian dài như vậy", vị bác sĩ khẳng định.

Hiện cả hai mẹ con đã bình phục và được xuất viện.

