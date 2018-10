15 điều bất ngờ về cô con gái út kín tiếng của Tổng thống Trump

Tiffany Trump lớn lên ở California với mẹ là bà Marla Maples, người vợ thứ hai của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trái ngược hẳn với độ phủ rộng rãi của các anh chị của mình, Tiffany lại là một người khá kín đáo trước công chúng và chính điều này khiến cho mọi người càng tò mò hơn về đời tư của cô.

1.Từng hẹn hò với người ủng hộ Hillary

Theo Vanity Fair, bạn trai của cô ấy, Ross Mechanic, một người theo Đảng Dân chủ từng lên tiếng ủng hộ Hillary trên phương tiện truyền thông xã hội khi đang tranh cử Tổng thống, đã thực tập tại công ty khởi nghiệp đầu tư bất động sản của Jared Kushner (con rể Tổng thống Trump), tên là Cadre.

Cô từng yêu một anh chàng ủng hộ cho Hillary Clinton trong cuộc bầu cử năm 2016. Ảnh: Jamie McCarthy/Getty Images

Tưởng tượng ra khuôn mặt thất thần của ông Trump khi biết rằng cậu con rể tương lai quý hóa đã không bỏ phiếu cho mình cũng đủ khiến người ta “toát mồ hôi hột”. Thế nhưng hai người họ cũng đã chia tay, nhiều người nghi rằng chính trị là một trong những yếu tố dẫn đến việc đó.

2. Mẹ mới là người nuôi dạy Tiffany

Tiffany và mẹ có mối quan hệ vô cùng thân thiết. Ảnh: Jamie McCarthy/Getty Images

Trước khi chấm dứt cuộc sống hôn nhân với tỷ phú Trump, Marla Maples từng là một người hoạt động trong ngành nghệ thuật. Bà xuất hiện trên các màn ảnh lớn nhỏ, biểu diễn tại sân khấu Broadway, chụp hình cho nhiều tạp chí. Hai tháng sau khi Tiffany được hạ sinh, tỷ phú Donald Trump đã cưới Marla Maples, đáng tiếc thay, cuộc hôn nhân đó chỉ kéo dài được 6 năm. Sau đổ vỡ, Marla Maples một mình nuôi nấng Tiffany, tất nhiên là cũng có trợ cấp từ chồng cũ.

3. Chuyển đến sống ở California

Lớn lên, Tiffany không có nhiều thời gian gặp mặt trực tiếp với cha mình, bởi ngoài cô ra, Donald Trump còn có 5 người con với 3 phụ nữ khác. Maples và con gái chuyển đến Nam California vào năm 1999 để “tập trung tìm kiếm một cuộc sống yên tĩnh, thanh tịnh hơn”. Rõ ràng, lớn lên ở một nơi cách xa ông bố tỷ phú cả một vòng đất nước đã giúp cô bé rất nhiều. Tiffany không phải trải qua cảm giác bị truyền thông soi mói như anh chị em của mình.

4. Rất ít khi gặp mặt cha

Cô con gái út nhà Trump từng đến nghỉ xuân ở Mar-a-Lago để có thể gặp cha nhiều hơn. Ảnh: Gerardo Mora/Getty Images

Sau cuộc ly hôn đầu tiên, các con của Tổng thống Trump đều được chăm sóc, nuôi nấng rất đầy đủ. Nhưng sau cuộc ly hôn thứ 2, câu chuyện lại hoàn toàn khác. Thời gian chất lượng giữa con gái út Tiffany và bố của mình ngày một eo hẹp. Tuy nhiên khi lớn lên, mối quan hệ của cả hai cha con ngày càng được cải thiện hơn, họ thân thiết với nhau hơn, dành nhiều thời gian ở gần nhau.

Theo tờ New York Times, Tiffany đã dành cả kỳ nghỉ mùa xuân đến ở tại khu biệt thự Mar-a-Lago cùng với ông Trump. Hai bố con cũng gặp nhau bất cứ khi nào ông Trump có dịp đến California làm việc hay khi Tiffany có thành tích xuất sắc.

5. Lớn lên trong sự nuôi dạy khiêm tốn

Rõ ràng là Tiffany có một tuổi thơ khác biệt với những người anh em cùng cha khác mẹ của mình. Nhưng việc cuộc sống của cô con gái út lại bình dị đến bất ngờ sẽ khiến nhiều người ngạc nhiên. Theo Vanity Fair, Ivanka từng nhắc qua Tiffany trong cuốn sách đầu tiên của cô, “The Trump Card: Playing to Win in Work and Life”. Ivanka kể lại khi Tiffany 15 tuổi và hỏi cách tiếp cận ông Trump với một lời yêu cầu trợ giúp tài chính khiêm tốn (Khi đó cô bé chưa có thẻ tín dụng do bố mẹ bảo lãnh).

Họ không có nhiều cơ hội để gặp mặt người cha tỷ phú. Ảnh: Gareth Cattermole/Getty Images

Dù cả 3 người con lớn của Tổng thống Trump không hề chi tiêu tiền của cha, nhưng theo Ivanka, họ đều hưởng lợi từ sự hào phóng của cha mình và nhận được “sự đối xử đặc biệt”. Tuy nhiên, Tiffany lại không bao giờ có cơ hội ở gần để hỏi cha cô về số tiền trợ giúp, đó là lúc cô chị cả ra tay giúp em mình. Vào dịp giáng sinh năm sau đó, cô con gái út đã có chiếc thẻ tín dụng của mình, đáng ngạc nhiên hơn, đó chính là một món quà mà Ivanka đã gợi ý cho ông Trump.

6. Có mối quan hệ tốt với gia đình nhà Kardashian

Tiffany Trump và mẹ có mối quan hệ tốt với một trong những gia đình nổi tiếng quyến rũ ở thời đại này - nhà Kardashian. Bà Marla Maples là bạn với Kris Jenner, chính vì thế mà con gái bà cũng có cơ hội biết đến nhà Kardashian khi lớn lên ở Calabasas, bang California.

7. Ước mơ nối nghiệp diễn của mẹ

“Mẹ nào con đấy” là câu dành cho Tiffany, ít nhất là khi cô còn là một bé gái nhỏ tuổi. Lớn lên ở Nam California cùng với một người mẹ có “thâm niên” trong nghề diễn, điều đó không khiến người khác ngạc nhiên khi con gái út của Tổng thống Trump từng nghĩ sẽ có những đêm diễn nổi bật trên sân khấu giống mẹ.

Theo New York Times, khi còn bé, Tiffany có vẻ quan tâm đến việc trở thành một người hoạt động nghệ thuật như mẹ mình. Cô từng học lớp diễn xuất với giáo viên của mẹ, năm 2011 cô còn ghi âm một bài hát nhạc pop có tựa đề “Like a bird' “.

8. Học cùng trường với người cha tỷ phú

Từng học tại trường đại học của cha mình. Ảnh: iStock.com/F11photo

Nhắc đến học hành trường lớp thì không còn câu nào phù hợp hơn ngoài câu “Cha nào con đấy”. Cả Tiffany cha mình, Tổng thống Donald Trump đều từng học tại đại học Pennsylvania. Rõ ràng, Tiffany là một cô sinh viên giỏi: học một lúc 2 chuyên ngành, xã hội học và nghiên cứu đô thị. Cô tập trung nghiên cứu về luật và học hành rất nghiêm túc. Cô tốt nghiệp vào năm 2016, trước khi xuất hiện trong chiến dịch tranh cử của cha.

9. Thân thiết với cha và chị gái hơn khi trở thành sinh viên

Sự xuất hiện cùng cha và chị gái đã khiến tình cảm của cả 3 người thân thiết hơn. Bên cạnh yếu tố gần hơn về khoảng cách địa lý, khoảng thời gian học đại học đã cho Tiffany cơ hội thể hiện sự kiên định của bản thân.

Ông Trump không tự hào về Tiffany như ông tự hào về những đứa con khác. Ảnh: Jeff Swensen/Getty Images

Theo New York Times, Ivanka đã vô cùng ấn tượng về cô em gái cùng cha khác mẹ. Cô đã sắp xếp cho em gái một chỗ thực tập “xịn xò” tại tạp chí nổi tiếng Vogue và một vị trí thực tập trả lương liên quan đến truyền thông tại Warby Parker sau khi Tiffany tốt nghiệp đại học.

10. Một cô con gái đáng yêu và trung thành với cha

Mối quan hệ của họ không quá thân thiết. Ảnh: Mandel Ngan

Khi nhắc tới mối quan hệ giữa Tổng thống Trump và các con, thời gian không phải là một yếu tố quyết định sự thân thiết giữa họ. Tất cả đều là những người ủng hộ hết mình cho cha. Tiffany từng miêu tả cha mình là một người thầy, một hình mẫu lý tưởng và là vị phụ huynh luôn quan tâm chăm sóc các con chu đáo.

11. Tên cô được đặt theo một trong những thương vụ yêu thích của Tổng thống Trump

Tên cô từng được đặt cho một thương vụ bất động sản yêu thích của ông Trump. Ảnh: Spencer Platt/Getty Images

Ông Trump có thể dùng tên con mình để đặt cho những thương vụ làm ăn của mình. Lần này cũng thế, dù có một chút khác biệt đó là nó liên quan đến một cửa hàng trang sức có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Theo bà Marla Maples, Tiffany được đặt tên cho một trong những thương vụ bất động sản yêu thích của chồng cũ. Ông Trump đã mua được quyền không phận bên trên cửa hàng trang sức Tiffany ở phố Manhattan để có thể xây dựng tòa tháp Trump.

12. Làm người mẫu

Cô từng lấn sân sang nghệ thuật khi quyết định trở thành một người mẫu.

Có nhiều lý do khiến Tiffany noi theo người chị gái cùng cha khác mẹ, đáng chú ý là phải kể đến việc cô cũng tham gia vào nghề người mẫu giống như chị. Theo People, cô con gái út nhà Trump lần đầu bước trên sàn diễn thời trang vào năm 2016, trong thời gian diễn ra sự kiện tuần lễ thời trang New York.

13. Không có tên trong nhóm tiếp nhận quyền lực của Tổng thống Trump

Việc Tổng thống Trump tuyên bố các thành viên trong gia đình sẽ cùng nhau làm việc tại tòa Bạch Ốc đã vấp phải sự phản đối của dư luận Mỹ. Đây có thể là một điều tốt cho Tiffany khi đã không tham gia vào chính trường khốc liệt.

Tiffany thường là đứa con bị lãng quên. Ảnh: Chip Somodevilla/Getty Images

“Đầu tiên, luật sư của ông Trump nói rằng tài sản của Tổng thống sẽ được trao cho 3 đứa con lớn tuổi nhất của ông - Donald Jr., Ivanka và Eric Trump,” tờ Washington Post đưa tin vào ngày 18/11/2016. “Ngày hôm sau, cả ba đều được có tên trong đội tiếp nhận của Tổng thống Trump, giúp ông ấy chọn ra ai sẽ là người điều hành chính quyền”.

Và tất nhiên, đó sẽ là một thứ bậc rất cao cho một người vừa tốt nghiệp đại học như Tiffany, vậy nên cũng không khó hiểu khi tên của cô không xuất hiện trong danh sách này.

14. Ngôi sao trên mạng xã hội

Với gần 300.000 người theo dõi trên mạng xã hội Instagram, con gái út của Tổng thống Trump có một lượng người hâm mộ lớn. Theo Bustle, thực sự ở thời đại ngày nay, một tài khoản Instagram tương tác tốt thường có giá trị hơn bất kỳ các bản tin phỏng vấn nào.

Nhưng trên mạng xã hội, cô lại là một ngôi sao với lượng theo dõi khủng. Ảnh: Robin Marchant/Getty Images

15. Quyết định đi học ở trường luật

Dù không quá thân thiết với cha, nhưng khoảng cách của hai người ngày càng được rút ngắn lại. Ảnh: John Moore/Getty Images

Tiffany giờ đã gần gũi hơn với một số thành viên của nhà Trump. Theo tờ Times, Tiffany Trump bắt đầu theo học trường Luật Georgetown vào mùa thu năm 2017. Cô là người đầu tiên trong số các anh chị em của mình theo học trường luật.

Theo Minh Kiên

Saostar.vn