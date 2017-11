Viêm phế quản thể hen chữa thế nào?

Mỗi lần bị là cháu ho khó thở, khò khè. Theo bác sĩ nói cháu bị viêm phế quản thể hen. Xin hỏi nguyên nhân do đâu? Làm sao chữa dứt bệnh?

Phạm Kim Ngân (kimngan85@gmail.com)

Hen phế quản là bệnh rất hay gặp. Hen thường kết hợp với những bệnh nhiễm khuẩn hô hấp. Nhiều trường hợp được chẩn đoán là viêm phế quản hay viêm phế quản thể hen thực chất đó là hen phế quản. Những trường hợp này sở dĩ có chẩn đoán là hen phế quản vì chữa kháng sinh bệnh nhân cũng đỡ, nhưng hay tái phát. Vì thế mọi trường hợp được chẩn đoán là viêm phế quản nếu tái phát nhiều lần, chữa đi chữa lại không khỏi phải nghĩ đến hen phế quản.

Hen phế quản có thể do rất nhiều nguyên nhân gây ra nhưng hay gặp là nguyên nhân dị ứng và nhiễm khuẩn. Các chất gây dị ứng (dị nguyên) đường hô hấp có thể gây hen thường gặp là bụi nhà, bụi lông gia súc (chó mèo), đệm thảm len, nấm mốc. Nếu nguyên nhân do phấn hoa thì cứ đến mùa hoa đó nở thì người bệnh lại lên cơn hen; Thức ăn cũng có thể là dị nguyên gây dị ứng và phát tác hen như: tôm, cua, trứng, lạc... Nhiễm khuẩn là một nguyên nhân quan trọng có thể gây hen, trong đó nhiễm khuẩn đường mũi họng hay gây hen và hay gặp nhất vì nó tạo nên một gai kích thích thường xuyên trên đường hô hấp. Do đó thường thấy trẻ bị hen khi bị viêm họng, viêm mũi, viêm amidan … Ở giai đoạn tiền hen có thể có viêm phế quản cấp tính, viêm phổi… Do đó, triệu chứng của hen rất có thể nhầm với các bệnh hô hấp khác. Lời khuyên, chị nên đưa bé đến chuyên khoa hô hấp Nhi để khám xác định bệnh, nếu bị hen cần điều trị theo phác đồ kiểm soát hen.

Theo BS. Trần Kim Anh/SK&ĐS