Viêm lợi điều trị thế nào?

Viêm lợi là một dấu hiệu thường xuyên của các bệnh lý răng miệng. Khi có xuất hiện thêm hiện tượng chảy máu chân răng chứng tỏ bệnh lý răng miệng đã bước vào giai đoạn nguy hiểm và cần phải chữa trị gấp. Nếu để lâu dài sẽ gây ra tình trạng tiêu xương ổ răng và gây mất răng. Chân răng có mủ do nhiều nguyên nhân trong đó do hai nguyên nhân chủ yếu: Thứ nhất là do răng bị mắc bệnh nha chu. Thứ hai do răng bị tổn thương tủy và làm tủy bị viêm nhiễm. Lý do làm xuất hiện hai căn bệnh trên là do vệ sinh khoang miệng không sạch sẽ, không đúng cách, làm vi khuẩn có điều kiện để phát triển, trú ẩn tận sâu trong các kẽ chân răng. Lâu ngày, khi sức khỏe chúng ta đi xuống do lao động hoặc do stress, lúc bấy giờ vi khuẩn bắt đầu hoạt động và gây nên các viêm nhiễm sâu tận chân răng. Gây ra các bệnh lý và xuất hiện các dấu hiệu của các bệnh lý như chảy mủ chân răng, chảy máu nướu (lợi)… Lời khuyên: bạn nên sớm khám bác sĩ nha khoa để được hướng dẫn điều trị có thể cần trích mủ nếu áp-xe lợi.



Theo BS. Hoàng Văn Thái/SK&ĐS