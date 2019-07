Viêm kết mạc ở người cao tuổi, do đâu?

Mẹ tôi đi khám được bác sĩ chẩn đoán viêm kết mạc, dùng nhiều loại thuốc nhỏ mắt nhưng không khỏi. Xin hỏi mẹ tôi bị bệnh gì và cách chữa ra sao? Lê Thị Hòa (Quảng Ngãi)

Viêm kết mạc là bệnh hay gặp, có thể do nhiều nguyên nhân gây nên như nhiễm virut, vi khuẩn, ký sinh trùng, kích thích, dị ứng... Ngoài ra, ở người cao tuổi còn gặp viêm kết mạc do khô mắt. Tùy nguyên nhân, nếu viêm kết mạc do vi khuẩn thì sử dụng kháng sinh (dùng thuốc nhỏ mắt cloroxit hoặc gentamicin, SMP...). Nếu viêm kết mạc dị ứng thì phải dùng dexamethason hoặc hydrocortison... Nếu do khô mắt phải dùng nước mắt nhân tạo. Muốn biết chắc có phải do khô mắt hay không thì cần đi khám để bác sĩ chuyên khoa mắt thử test sehimer - là dùng một giấy thử (giấy dùng trong phòng thí nghiệm) đặt vào mắt sau 10 phút, nếu nước mắt ngấm ướt giấy có đường kính dưới 10cm thì được coi là khô mắt. Trường hợp của bác có thể bị viêm kết mạc do khô mắt.

Nguyên nhân khô mắt ở người cao tuổi là do tuyến nước mắt ở tuổi này hoạt động chậm lại, không cung cấp đủ nước mắt để bôi trơn khi nháy mắt. Ngoài ra, một số thuốc như thuốc điều trị tăng huyết áp cũng làm giảm nước mắt.

Để chữa khô mắt, trong trường hợp này có thể dùng nước mắt nhân tạo có bán ở các hiệu thuốc. Tuy nhiên, cần đến khám tại chuyên khoa mắt để được chẩn đoán chắc chắn và được hướng dẫn chữa trị cụ thể.

Theo BS. Nguyễn Thị Hường/SK&ĐS