Viêm hang vị sung huyết có nguy hiểm?

Viêm hang vị sung huyết là tình trạng niêm mạc vùng hang vị dạ dày viêm, các mạch máu vùng viêm giãn nở do ứ máu nhiều. Bệnh không nguy hiểm nếu như phát hiện sớm để có các biện pháp điều trị bệnh sớm. Nguyên nhân gây bệnh là do chế độ ăn uống không hợp lý, uống nhiều bia rượu, do dùng thuốc giảm đau, kháng viêm, corticoid, do yếu tố thần kinh căng thẳng, do bệnh lý nội tiết và đặc biệt viêm dạ dày do vi khuẩn Helicobacter Pylori (HP).

Biểu hiện chủ yếu là đau bụng cồn cào kèm theo ợ hơi, ợ chua, có thể có cảm giác buồn nôn hoặc nôn. Để chẩn đoán viêm hang vị sung huyết phải dựa vào hình ảnh trên nội soi, thấy rõ được vùng hang vị đang bị sung huyết. Trường hợp của em nếu đã biết mắc bệnh, em cần xét nghiệm xem có nhiễm vi khuẩn HP không? Nếu có cần phải điều trị bằng kháng sinh. Ngoài ra, cần sử dụng thêm các thuốc băng niêm mạc dạ dày, trung hòa dịch vị, nuôi dưỡng niêm mạc dạ dày, an thần.

Việc điều trị bệnh này thường mất nhiều thời gian nên có tác động rất lớn tới tâm lý. Nếu em càng lo lắng thì bệnh càng lâu khỏi, thậm chí có những lúc còn cảm thấy nặng hơn. Do vậy, ngoài việc đi khám bác sĩ chuyên khoa và tuân thủ đúng phác đồ điều trị, thời gian điều trị, chế độ ăn uống, em cần có một tinh thần thoải mái, chế độ dinh dưỡng phù hợp, không ăn đồ cay, nóng; nên cai rượu, thuốc lá...

Theo BS. Trần Quang Nhật/SK&ĐS