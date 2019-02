Viêm amidan có gây hôi miệng?

Theo triệu chứng kể trên, có nhiều khả năng bạn bị viêm amidan. Amidan là 2 khối màu hồng to bằng đầu ngón tay cái, nằm ở hai bên thành họng. Nó có nhiệm vụ sinh ra kháng thể, chống các vi khuẩn đột nhập qua đường ăn uống và đường thở. Chính vì nằm ở vị trí này nên amidan rất dễ bị viêm. Trong trường hợp bị viêm, nếu há to miệng soi gương có thể thấy những chấm mủ trắng trên bề mặt của amidan. Vì đó là những ổ viêm cục bộ mạn tính nên có thể bạn không thấy sốt hoặc đau họng. Mủ đọng lâu ngày trong hốc amidan vón thành kén rồi do hoạt động của cơ họng khi nuốt bật ra và biến mất. Nếu có nhiều hốc viêm hoặc bị viêm lâu ngày là nguyên nhân gây nên tình trạng hôi miệng. Điều trị cơ bản viêm amidan hốc mạn tính là chỉ định cắt amidan. Bằng cách này sẽ khiến bạn thoát khỏi chứng hôi miệng và dự phòng bị các biến chứng do viêm amidan mạn tính gây ra như: thấp khớp, viêm cầu thận... Tuy nhiên, có những trường hợp amidan viêm mạn và xơ teo thì cũng không có chỉ định cắt. Để phòng tái phát viêm cấp, chúng ta nên giữ vệ sinh răng miệng, súc họng bằng nước muối loãng mỗi ngày, dinh dưỡng đầy đủ và tập luyện thể chất để nâng cao sức đề kháng chống lại bệnh tật.

Theo BS. Phạm Kim/SK&ĐS