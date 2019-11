Vì sao thường xuyên sôi bụng?

Như vậy là bạn bị tăng nhu động ruột. Đó là âm thanh được tạo ra từ ruột, do quá trình co bóp hoặc tiêu hóa thức ăn. Các cơn co cơ từng đợt như kiểu sóng, có nhiệm vụ tống đẩy thực ăn và khí đi trong ống tiêu hóa. Việc co bóp này tạo ra âm thanh ùng ục của nhu động ruột, còn được gọi là “tiếng sôi bụng”. Tăng nhu động ruột đặc trưng cho sự gia tăng hoạt động của ruột. Nếu tăng nhu động ruột đi cùng với một số triệu chứng khác như xì hơi, buồn nôn, nôn và kèm theo có hoặc không sự co bóp của ruột, chúng có thể là dấu hiệu một số bệnh hoặc rối loạn nhất định. Bình thường, chúng ta có thể dễ dàng nghe thấy tiếng ùng ục của ruột khi bị kích thích sau khi ăn hoặc khi đói.

Tuy nhiên, những bất thường nhu động ruột có thể liên quan đến một số tình trạng sức khoẻ nhất định, đặc biệt nếu những triệu chứng kèm theo sau đó là giảm hoặc không có nhu động ruột. Một số nguyên nhân có thể gây bất thường nhu động ruột như tiêu chảy, bệnh Crohn, viêm loét đại tràng, viêm dạ dày ruột, mẫn cảm với thức ăn, xuất huyết tiêu hóa, tắc ruột cơ học, hội chứng ruột kích thích, bệnh Celiac. Một số nguyên nhân khác gây tăng nhu động ruột bao gồm tiêu hoá thức ăn không hoàn toàn và tiêu thụ thực phẩm có nhiều chất xơ dẫn đến sự hình thành nhiều khí trong ruột. Như vậy là bạn đã biết nguyên nhân của tình trạng sôi bụng thường xuyên của mình rồi. Hãy đi khám nếu bạn gặp những bất thường trong nhu động ruột cùng với các tình trạng sau: Tiêu chảy hoặc táo bón kéo dài; buồn nôn; nôn; chảy máu từ trực tràng. Hoặc giảm nhu động ruột sau một thời gian tăng nhu động bởi có thể là một vấn đề sức khoẻ nghiêm trọng, là dấu hiệu của tình trạng thủng ruột hoặc co thắt ruột dẫn đến hoại tử mô ruột.



Theo BS. Nguyễn Quân/SK&ĐS