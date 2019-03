Vì sao thuốc cảm cúm gây tăng huyết áp?

Xin hỏi, có phải thuốc cảm cúm làm tăng huyết áp không? Làm thế nào để phòng ngừa chứng tăng huyết áp khi uống thuốc?

Đinh Thu Hằng (Thái Nguyên)

Chị Hằng thân mến! Trong thư không thấy chị nhắc đến việc bố chị trước đây có mắc bệnh tăng huyết áp hay không và cũng không thấy chị nhắc đến loại thuốc cảm cúm mà ông đã uống. Vì vậy, rất khó để đưa ra lời khuyên.

Tuy nhiên, trên thực tế có một số loại thuốc chữa bệnh thông thường có thể gây tăng huyết áp một cách bất thường, trong đó có thuốc trị cảm cúm. Nguyên nhân là trong các thuốc trị cảm cúm, ngoài dược chất paracetamol thường chứa thêm thuốc có tác dụng làm co mạch như phenylpropanolamin, pseudoephedrin... có tác dụng chống sung huyết ở niêm mạc mũi, làm hết sổ mũi, nghẹt mũi nhanh. Các chất co mạch trên ngoài việc tác dụng gây co các tiểu động mạch ở cuốn mũi nhưng cũng có thể gây co các mạch trên toàn cơ thể. Điều này góp phần làm tăng huyết áp của bệnh nhân. Huyết áp sẽ tăng ít hoặc không tăng nếu như thuốc được sử dụng với liều vừa đủ trong giới hạn cho phép. Nếu dùng quá liều có thể gây cơn tăng huyết áp đối với người không bị bệnh tăng huyết áp và kích hoạt gia tăng cơn tăng huyết áp ở bệnh nhân đang bị tăng huyết áp.

Để không gặp tác dụng phụ gây tăng huyết áp do thuốc cảm cúm, trước khi uống thuốc cần đọc kỹ hướng dẫn sử dụng để dùng đúng liều, đúng cách. Đối với những người có sẵn bệnh tăng huyết áp không được tự ý dùng thuốc này. Ngoài ra, sau khi uống thuốc nếu thấy bất cứ biểu hiện nào khác lạ hoặc đo huyết áp thấy tăng cao, thì cần dừng thuốc.

Trong trường hợp của ông, chị nên đưa ông đi khám để được tư vấn hoặc dùng thuốc thích hợp.

Theo DS. Lâm Thanh/SK&ĐS