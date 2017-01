Vẩn đục dịch kính, vì sao?

Tôi 50 tuổi, gần đây, tôi thấy mắt phải nhìn mờ, nhìn như có một lớp sương mù trước mắt. Tôi đi khám kết quả đo thị lực mắt phải còn 2/10. Chẩn đoán mắt phải đục thể thủy tinh, vẩn đục dịch kính. Xin bác sĩ giải thích rõ hơn về bệnh của tôi có chữa được không?

Đặng Việt Hùng (danghung@gmail.com)

Vẩn đục dịch kính do nhiều nguyên nhân: Sau xuất huyết dịch kính, do chấn thương, bệnh của mạch máu võng mạc; sau viêm màng bồ đào, do cận thị nặng; do dịch kính lỏng ra vì tuổi tác. Còn đục thể thủy tinh (TTT) có thể bị một mắt hoặc cả hai. Có người chỉ bị một mắt. Nếu đục do tuổi già thì có thể bị đục cả hai một lúc, hoặc một mắt trước, một mắt sau. Hiện nay, bệnh vẩn đục dịch kính và đục TTT hoàn toàn có thể chữa được.

Tuy nhiên, với người ở tuổi 50 mà bị thì nghĩ nhiều tới bị đục TTT do bệnh lý. Nếu là đục bệnh lý thì khi mổ TTT mắt phải xong, cần thường xuyên theo dõi mắt trái, ít nhất mỗi quý một lần. Nếu có dấu hiệu đục TTT thì phải tra ngay thuốc chống đục TTT theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa mắt.

Đề phòng vẩn đục dịch kính, đục TTT thì phải điều trị sớm và triệt để các bệnh viêm màng bồ đào, viêm giác mạc... Ngoài ra, đề phòng các di chứng xơ đục của các bộ phận quang học ở mắt bằng cách hằng ngày chú ý dùng các thực phẩm giàu vitamin, ăn hoa quả để chậm thoái hóa dịch kính tuổi già, đi ngoài nắng cần đeo kính râm...Đặc biệt, nếu có bệnh tiểu đường, cần điều trị và kiểm soát tốt. Lời khuyên của chúng tôi: bác nên khám và tuân thủ chỉ định điều trị của bác sĩ chuyên khoa mắt.

Theo BS. Vũ Lan Anh/SK&ĐS