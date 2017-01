U nang răng, vì sao?

Tôi 25 tuổi. Ở hàm dưới bên phải của tôi có cục to bằng ngón tay, chân răng ở đó thường xuyên chảy mủ. Tôi đi khám bác sĩ nói cháu bị u nang răng. Xin hỏi bác sĩ vì sao bị bệnh này? Có nguy hiểm không?

Nguyễn Hằng (nguyenhang@gmail.com)

Bệnh về răng miệng rất thường gặp. Trong nhiều trường hợp, sự nhiễm trùng răng do sâu răng (hoặc do một vài nguyên nhân khác) cũng làm cho nướu răng, những biểu mô quanh răng, bị sưng tấy (gọi nha chu viêm) cũng có những trường hợp lợi răng sưng tạo ổ mủ gọi áp-xe lợi... Trường hợp u nang chân răng thường do răng bị nhiễm khuẩn, sâu hoặc chấn thương gây nên. Trường hợp của bạn chân răng thường chảy mủ là dấu hiệu bệnh nặng. Tuy nhiên, cần chụp Xquang răng để chẩn đoán xác định vì u nang răng có 3 loại gồm u nang chân răng, u nang thân răng và u nang men răng. U nang thân răng bắt nguồn từ một chiếc răng ngầm, sau đó phát triển thành nang nên lúc đầu khó phát hiện. U men dạng nang rất dễ tái phát do những mầm men ngà còn tồn tại từ lúc sinh tạo thành u. Hiện nay, phương pháp duy nhất để điều trị u răng là phẫu thuật lấy u. Nếu được phát hiện u trong giai đoạn sớm phẫu thuật đơn giản, tiên lượng tốt. Tuy nhiên, nếu để bệnh nặng thì điều trị sẽ khó khăn hơn... Bạn cần đến khám và điều trị ở chuyên khoa răng hàm mặt.

Theo BS. Hoàng Văn Thái/SK&ĐS