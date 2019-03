U mỡ có đáng lo?

U mỡ là một lớp chất béo tích tụ dần dưới da, nằm giữa lớp da và cơ. Thường xuất hiện nhất cổ, lưng, vai, cánh tay, đùi. U mỡ là u lành tính thường gặp ở người trưởng thành. Ít khi gây đau trừ khi u phát triển to đè lên dây thần kinh hoặc nếu u có nhiều mạch máu bên trong. Hình dạng u mỡ thường là hình tròn, mềm như cao su. Khối u có thể dịch chuyển. U mỡ thường hiếm khi lớn hơn 8cm. Một người có thể có 1 đến vài khối u mỡ và hiếm khi nguy hiểm.

Bạn phát hiện ra khối u đã 5-6 năm mà không thấy đau, không thấy khối u to hơn thì có thể chung sống hòa bình với nó, không phải lo ngại. Việc xác định là u mỡ phải do bệnh viện chuyên khoa ung bưới kết luận sau khi làm sinh thiết và các xét nghiệm cần thiết. Không nên tự đoán mò hay “nghe nói”. Nếu bạn đã từng khám và được chẩn đoán là u mỡ thì yên tâm. Tuy nhiên, bạn vẫn nên đi khám nếu: Khối u bỗng nhiên gây đau, đột nhiên phát triển nhanh về kích thước (ví dụ trong vòng 12 tháng tăng gấp đôi kích thước). Do u mỡ phát triển chậm, tăng kích thước có thể là dấu hiệu của một vấn đề khác.

Theo BS. Nguyễn Quân/SK&ĐS