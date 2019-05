Trị lang ben có nên tránh nước, sữa rửa mặt?

Em đã thử dùng cách bôi thuốc hay riềng ngâm rượu để trị lang ben nhưng không thấy hết. Vậy em muốn hỏi làm sao để biết đã trị lang ben khỏi khi mà da vẫn còn màu trắng, chưa đều màu như vậy? Và khi bị lang ben có cần kiêng nước, sữa rửa mặt không?

Hồng Yến (Hà Nội)

Lang ben do một loại nấm men ưa mỡ Pityrosporum orbiculare gây bệnh, đây là một vi nấm khá phổ biến trên thế giới. Tổn thương trên da do vi nấm này ban đầu thường nhỏ, ở xung quanh nang lông, sau đó phát triển đồng tâm thành những mảng to từ 1-10mm đường kính hoặc lớn hơn, màu sắc thay đổi từ màu nâu nhạt hoặc mất sắc tố, bề mặt sang thương phủ bởi vảy dạng bột tương đối dày, sang thương thường không ngứa. Lang ben có thể biến mất tự nhiên không cần điều trị, tuy nhiên, nhiều trường hợp vi nấm tồn tại dai dẳng, sang thương lan rộng, gây mất thẩm mỹ. Điều trị lang ben thường sử dụng thuốc bôi kháng nấm. Các kinh nghiệm dân gian không mang lại hiệu quả điều trị. Sau điều trị có thể kiểm tra sự biến mất của vi nấm bằng cách soi tươi nhờ Scotch-test (nghiệm pháp dán băng keo dính lên sang thương, sau đó soi tìm vi nấm dưới kính hiển vi điện tử) hoặc khám da dưới ánh sáng của đèn Wood. Những mảng mất sắc tố phải cần ít nhất từ 6 - 12 tháng mới hoàn toàn biến mất, tương ứng với thời gian cần thiết để phục hồi sự hoạt động của tế bào sắc tố.

Đây là một loại vi nấm ưa mỡ nên em có thể an tâm rửa mặt hàng ngày với các sản phẩm rửa mặt, tuy nhiên, em cũng cần đảm bảo đủ thời gian điều trị cần thiết theo chỉ định của bác sĩ.

Theo BS. Văn Tùng/SK&ĐS