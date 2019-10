Thường xuyên đau đầu, vì sao?

Tôi 45 tuổi, thường xuyên bị đau đầu, trước kia mỗi lần bị đau kéo dài khoảng 1-2 ngày và uống thuốc giảm đau thì hết. Gần đây tôi thấy đau liên tục ảnh hưởng tới công việc hằng ngày. Xin hỏi bác sĩ tôi cần khám, điều trị ở đâu? Cả́m ơn bác sĩ.

Đau đầu là triệu chứng thường thấy, đồng thời cũng là một vấn đề hay bị bỏ qua. Phần lớn mọi người thường uống những loại thuốc giảm đau đơn giản để chữa đau đầu và sau đó quên luôn biểu hiện đau này. Đau đầu cũng có nhiều lý do: đau theo chu kỳ kinh (ở phụ nữ), đau đầu do vận mạch... đau do viêm mũi xoang, do cảm lạnh... Tuy nhiên, đau đầu cũng có thể là dấu hiệu của chứng tăng huyết áp, thiếu máu não... Đau đầu kèm hoa mắt chóng mặt nhẹ là biểu hiện thường gặp với nhiều người và có thể qua nhanh, nhưng không thể xem thường, vì đây có thể là dấu hiệu của bệnh rối loạn tiền đình hoặc cơn thiếu máu não thoáng qua. Không nên bỏ qua những cơn đau đầu liên tục, ảnh hưởng lớn tới hoạt động hằng ngày. Đau đầu nghiêm trọng thường đi kèm với buồn nôn và nôn. Cảm giác bồn chồn và như kim châm (ngứa ran, tê) kèm theo yếu ở tay và ngón tay báo trước dấu hiệu của một cơn đột quỵ sắp xảy ra và cần được đánh giá kịp thời. Trường hợp của anh, nên đến khám tổng thể tại các bệnh viện đa khoa hoặc chuyên khoa nội thần kinh để xác định nguyên nhân, từ đó bác sĩ sẽ tư vấn cách điều trị phù hợp.

Theo BS. Vũ Ngọc Anh/SK&ĐS