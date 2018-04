Thuốc chống co thắt gây bất lợi gì?

Phạm Thị Tính (Cao Bằng)

Thuốc drotaverin có tác động chống co thắt cơ trơn, làm giảm các hoạt động của cơ trơn trong các cơ quan nội tạng, làm giảm cường độ làm việc của cơ quan này và giãn mạch. Do đó, thuốc được dùng để phòng hoặc làm mất các rối loạn chức năng và cơn đau do co thắt cơ trơn như cơn đau do sỏi mật hay sỏi thận; cơn co thắt đường dẫn mật; viêm bể thận, bàng quang; cơn co thắt ở dạ dày, ruột, loét dạ dày, ruột; tá tràng; đau do co thắt vùng thượng vị hoặc hạ vị… Bệnh viêm dạ dày ruột có thể xảy ra do ăn phải các thực phẩm có chất độc, gây ngộ độc thực phẩm làm cho vi khuẩn theo thức ăn đi vào ruột gây viêm loét, từ đó sẽ gây ra các cơn đau bụng kéo dài, bệnh nặng hơn có thể gây nôn, tiêu chảy. Vì vậy, bác sĩ kê đơn cho chị dùng thuốc này.

Thuốc chống co thắt cơ trơn được sử dụng trong viêm dạ dày ruột.

Khi dùng thuốc, chị nên thực hiện theo đúng hướng dẫn của bác sĩ về liều lượng và thời gian sử dụng để đảm bảo hiệu quả điều trị. Cũng giống như nhiều loại thuốc khác, khi dùng thuốc drotaverin chống co thắt, chị có thể gặp một số bất lợi cho sức khỏe như buồn nôn, nôn mửa, chóng mặt, đau đầu, hoa mắt, ù tai, tay chân mất kiểm soát, đôi khi bị lú lẫn tạm thời… Khi cảm thấy cơ thể xuất hiện những triệu chứng trên thì chị nên đến bệnh viện để kiểm tra hoặc thông báo cho bác sĩ để được tư vấn xử lý, không nên để tình trạng tác dụng phụ kéo dài và lặp lại.

Theo BS. Nguyễn Thu Hà/SK&ĐS