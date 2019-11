Thực phẩm chức năng không thể chữa viêm xoang dị ứng

Viêm nhiễm vùng tai mũi họng thường tái diễn do vùng này là cửa ngõ của đường ăn và đường thở, thường xuyên tiếp xúc với các yếu tố ngoại lai nên dễ viêm. Chính vì thế nhiều người cho rằng việc viêm đi viêm lại là do điều trị Tây y không có kết quả nên tìm đến nhiều phương pháp khác, đặc biệt là sử dụng thực phẩm chức năng theo quảng cáo, theo mách bảo mà không có tư vấn của thầy thuốc.



Việc dùng TPCN để chữa bệnh tốn nhiều tiền của mà đôi khi bệnh không những không khỏi lại gặp biến chứng nặng nề. Cần nhớ, bệnh lý thuộc chuyên ngành tai mũi họng rất đa dạng: viêm nhiễm (vi khuẩn, virut, nấm, dị ứng), các khối u lành hoặc ác tính.... Có những đặc trưng và có chỉ định điều trị tùy thuộc vào thể loại bệnh. Bệnh phải được chẩn đoán đúng và điều trị đúng phác đồ nếu không có thể để lại biến chứng nguy hiểm đến tính mạng như biến chứng vào nội sọ do viêm tai, khó thở thanh quản do viêm phù nề bít tắc thanh quản - đặc biệt do dị ứng hoặc ảnh hưởng tới chức năng như mất ngửi, giảm sức nghe, mù do viêm xoang...

TPCN là thực phẩm dùng để hỗ trợ chức năng của các bộ phận trong cơ thể người, có tác dụng dinh dưỡng, tạo cho cơ thể tình trạng thoải mái, tăng sức đề kháng và giảm bớt nguy cơ gây bệnh. Chính vì thế, TPCN chỉ có tác dụng hỗ trợ điều trị, phòng ngừa bệnh tật chứ không thể thay thế thuốc điều trị bệnh.

Chị cần cân nhắc kỹ khi sử dụng TPCN, tốt nhất là trước khi dùng TPCN phải có sự thăm khám toàn diện của bác sĩ, loại trừ các bệnh đang tiến triển. Đặc biệt với những bệnh có tính chất dai dẳng, mạn tính như viêm mũi xoang, TPCN càng không thể có tác dụng điều trị như thuốc.

Theo TS.BS. Phạm Thị Bích Đào/SK&ĐS