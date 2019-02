Tay chân lạnh: do người yếu hay bệnh gì?

Bạn đọc Trần Thụy Uyên (nữ, 32 tuổi; TP HCM), hỏi: Khoảng vài tuần nay, tôi gặp một tình trạng hơi khó chịu: mỗi khi ra ngoài trời lúc hơi lạnh, ngồi máy lạnh lâu hay uống nhiều nước đá, hay đi rửa tay rồi quay vào ngồi phòng lạnh là tôi lại cảm thấy tay chân lạnh ngắt; người khác bắt tay cũng thấy lạnh, trong khi thân mình thì vẫn ấm. Đợt vừa rồi tôi đi du lịch Đà Lạt, dù trời chỉ hơi lạnh thì 2 tay tôi cũng tê cóng như bị nhúng trong nước đá, rất khó chịu. Bạn tôi có nói tay chân lạnh vậy là cơ thể tôi đang bệnh, suy nhược. Nhưng tôi lại cảm thấy mình vẫn khá ổn. Xin cho hỏi tay chân lạnh như vậy là tại sao, có nguy hiểm không và có cách giải quyết không?

Lương y Đinh Công Bảy, Tổng Thư ký Hội Dược liệu TP HCM, trả lời:

Hiện tượng tay chân lạnh như bạn gặp phải thường do thiểu năng tuần hoàn ngoại biên, do hệ tuần hoàn vận hành không được tốt lắm. Nếu sự việc mới xảy ra trong thời gian ngắn thì có thể phần nào do tạm thời bạn rơi vào giai đoạn mệt mỏi, người đang yếu, công việc căng thẳng, nhiều chuyện lo lắng…

Cách giải quyết ban đầu là cố gắng giúp hệ tuần hoàn hoạt động tốt hơn thông qua ăn uống đủ chất, cố gắng vận động, sinh hoạt điều độ, tập hít thở sâu. Trong bữa ăn, bạn nên bổ sung các loại rau thơm có chứa tinh dầu (bạc hà, tía tô, húng quế, húng lủi…), tăng cường ăn rau tươi và các gia vị giúp làm ấm người, kích thích tuần hoàn như gừng, ớt. Các loại rau, gia vị này cũng giúp tim bạn hoạt động được tốt hơn.

Một biện pháp nữa là bạn có thể dành ít thời gian thư giãn bằng cách ngâm tay chân trong nước ấm bỏ thêm chút lá lốt, muối hột, gừng tươi. Loại nước ngâm tay chân tự nhiên này giúp kích thích lưu thông máu, từ đó giảm bớt cảm giác lạnh do lưu lượng máu đến tay chân bị kém.

Có 3 động tác bạn nên thỉnh thoảng làm hoặc làm khi bắt đầu thấy lạnh bàn tay: vỗ tay, xoa tay và đập tay lên vai. Cũng như việc ăn thêm rau thơm, gia vị hay ngâm tay, chân; các động tác nói trên cũng kích thích tuần hoàn đến khu vực bàn tay.

Nếu tình trạng tay chân lạnh tiếp tục kéo dài, không cải thiện, bạn nên đi khám vì có thể bạn có vấn đề về tim mạch, tuần hoàn.

Theo Anh Thư/NLĐ