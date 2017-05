Sung huyết kết mạc sau thông ống lệ có nguy hiểm?

Con gái cháu được hơn 1 tháng, đi thông tuyến lệ lần 2 bị tụ máu đỏ ở lòng trắng. Cháu có hỏi bác sĩ đã thông cho bé thì nói bình thường sau 1 tuần sẽ hết. Cháu xin hỏi như vậy có nguy hiểm không? Có phải điều trị gì không ạ? (khi đi thông thì được cho thuốc nhỏ tobraquin và moxikune). Cháu cảm ơn bác sĩ ạ.

Tắc ống lệ ở trẻ sơ sinh là khuyết tật thường gặp nhất của hệ tuyến lệ, xảy ra với 6% số trẻ sơ sinh. Nguyên nhân là do các tế bào biểu mô không tạo ra được những ống dẫn để hình thành ống mũi - lệ (ống lệ tỵ) khi đi xuống mũi. Ngoài ra, tắc ống lệ ở trẻ sơ sinh còn do tuyến lệ ở trẻ bị viêm nhiễm, làm cho nước mắt không lưu thông từ mắt xuống mũi của trẻ. Do đó, những giọt nước mắt được tạo ra không thể thoát ra ngoài khiến cho đôi mắt của bé bị ngập nước mắt. Xử trí bằng thông ống lệ. Phải nói ngay để bạn yên tâm. Thông ống lệ là một tiểu phẫu đơn giản ở mắt. Tuy nhiên có thể gặp một số biểu hiện sau thủ thuật như xuất huyết kết mạc sẽ tự khỏi sau 7-10 ngày. Điều quan trọng là cần giữ vệ sinh mắt cho bé và dùng thuốc tra nhỏ mắt theo đúng thuốc bác sĩ đã kê đơn và nhớ tái khám đúng hẹn.

Theo BS. Vũ Hồng Ngọc/SK&ĐS