Sử dụng thuốc gì khi bị viêm bờ mi?

Viêm bờ mi là tình trạng viêm ảnh hưởng đến mí mắt. Viêm bờ mi thường liên quan đến một phần của mí mắt, phát triển lông mi với các biểu hiện chảy nước mắt, đỏ mắt, cảm giác có sạn trong mắt, mí mắt xuất hiện dử, ngứa, sưng đỏ mí mắt, cặn lông mi khi tỉnh dậy, rụng lông mi... Khi bị viêm bờ mi, có thể dùng thuốc mỡ kháng sinh tra, nhỏ mắt. Một số loại thuốc kháng sinh tra mắt thường được sử dụng là erythromycine, tetracycline, tra trực tiếp vào bờ mi trước khi đi ngủ. Người bệnh có thể dùng thuốc nhỏ mắt, thuốc mỡ steroid để ngăn ngừa tình trạng viêm trong mắt và mí mắt. Nước mắt nhân tạo cũng có thể được khuyến cáo sử dụng để bôi trơn hay giúp giảm khô mắt.

Ngoài việc vệ sinh sạch vảy bờ mi, massage bờ mi thì cần bôi mỡ kháng sinh như bacitracin, erythromycin. Những trường hợp dai dẳng phải dùng kháng sinh toàn thân như tetracyclin, doxycyclin, erythromycin...

Viêm bờ mi do nhiều nguyên nhân khác nhau gây ra, có thể do nhiễm khuẩn, do trục trặc tuyến ở mí mắt, dị ứng... Chính vì vậy, bạn không nên tự ý sử dụng các loại thuốc này mà nên đến khám tại chuyên khoa mắt để được xác định đúng nguyên nhân, dùng đúng thuốc mới khỏi bệnh.

