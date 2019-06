Sau uống rượu có nên tập thể dục?

Tác động ngắn hạn của rượu, bia là ảnh hưởng đến khả năng phán đoán, phối hợp vận động, sự cân bằng, cùng các vấn đề về tiêu hóa, tim mạch. Do đó, nếu đi tập khi có ảnh hưởng của chất cồn sẽ tăng độ rủi ro cho bản thân hoặc những người xung quanh. Do rượu là một chất lợi tiểu, vì vậy nó làm tăng nhu cầu đi tiểu, kết hợp với ra mồ hôi khi tập luyện khiến cơ thể dễ bị mất nước quá mức. Mất nước có thể dẫn tới nhiều hệ lụy như suy nhược, chuột rút, rối loạn nhịp tim, ngất. Rượu cũng tác động đến phản ứng, sức mạnh, sức chịu đựng và khả năng hiếu khí của cơ thể, khiến cho buổi tập ẩn chứa nguy hiểm tiềm tàng, có thể gây chấn thương nghiêm trọng. Vì vậy nếu chồng bạn vẫn muốn đến phòng tập gym sau buổi tụ tập bạn bè và uống rượu thì nên lưu ý những điểm trên. Tốt nhất là chờ cho cơ thể hồi phục sau 1 đêm hoặc phải kéo dài thời gian chờ cho tác động của rượu giảm thấp nhất có thể. Một đơn vị uống tiêu chuẩn thường hết tác động sau 1-2 giờ. Tác động của rượu lên cơ thể còn phụ thuộc vào việc trước khi uống rượu, chồng bạn có ăn thức ăn gì hay không, lượng rượu bia uống vào... Khi đi tập cũng nên tập nhẹ nhàng, uống nhiều nước và rút ngắn thời gian tập hơn bình thường. Nói chung, rượu có tác dụng không tốt cho sức khỏe, nếu lạm dụng càng nguy hiểm và việc kết hợp rượu với tập luyện không phải là cách thông minh để giữ an toàn và sức khỏe.

Theo BS. Bội Hoàn/SK&ĐS