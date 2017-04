Phòng bệnh thiếu máu do thiếu sắt

Nguyễn Thị Hải (Hòa Bình)

Sắt là một thành phần quan trọng cần thiết cho quá trình tạo máu. Thiếu máu dinh dưỡng do thiếu sắt là một bệnh tiến triển âm thầm nên thường bị bỏ qua. Nguyên nhân chủ yếu của bệnh thiếu máu dinh dưỡng do thiếu sắt là do chế độ ăn thiếu chất sắt so với nhu cầu của cơ thể, ngoài ra còn có nguyên nhân do nhiễm giun (các loại giun sống ký sinh trong ruột, ăn các chất dinh dưỡng làm cho cơ thể thiếu các chất dinh dưỡng, trong đó có chất sắt; hoặc như giun móc làm chảy máu đường tiêu hóa, cơ thể bị mất máu kéo dài, dẫn đến thiếu máu). Các dấu hiệu để nhận biết thiếu máu dinh dưỡng do thiếu sắt ở trẻ em bao gồm: trẻ biếng ăn, hay quấy khóc, chậm lớn, hệ miễn dịch suy yếu, ảnh hưởng đến chỉ số thông minh (IQ).

Đối với các em lứa tuổi học đường: giảm phát triển trí tuệ, vận động, giảm khả năng học tập và hoạt động thể lực, giảm phát triển thể lực, giảm sức đề kháng với bệnh nhiễm trùng. Để phòng bệnh thiếu máu dinh dưỡng do thiếu sắt cho con, bạn cần đa dạng hóa bữa ăn: cần cung cấp đủ các thực phẩm giàu sắt có nguồn gốc động vật (trứng, thịt bò, cá, gan, tim, bầu dục, tiết,...; nguồn gốc thực vật: các loại đậu đỗ... và thực phẩm giàu vitamin C giúp hấp thu sắt; phòng chống bệnh nhiễm trùng, nhiễm giun sán, tiến hành tẩy giun định kỳ khi trẻ 2 tuổi; cho trẻ bú sữa mẹ, đặc biệt trong 6 tháng đầu. Nếu thấy con có những biểu hiện bất thường nên cho con đến bác sĩ thăm khám để được tư vấn cụ thể.

Theo BS. Văn Hào/SK&ĐS