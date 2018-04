Nháy mắt dồn dập, bệnh gì?

Con trai tôi 9 tuổi. Cách đây 3 năm bị liệt nửa mặt do viêm dây thần kinh số 7 đã chữa lành. Gần một tháng nay tôi thấy cháu thỉnh thoảng cứ nháy mắt dồn dập kèm theo giật nhẹ đầu sang một bên. Bệnh cháu như vậy có nguy hiểm không. Mong bác sĩ tư vấn. Tôi xin cảm ơn.

Nguyễn Quang Dũng (dungquang@gmail.com)

Nháy mắt (hay còn gọi là tic mắt) là những cử động không có chủ ý, thường xảy ra ở cả hai bên mắt, do co thắt cơ dưới da mi, cơ vòng mi phần trước sụn và cung mày. Khi nháy mắt thì cơ vùng mặt cũng có thể co giật theo, các cơn co có thể kéo dài trong vài giây đến vài phút. Chúng ta có thể bị nháy mắt trong các trường hợp sau: khi cơ thể bị mệt mỏi do mất ngủ, do căng thẳng thần kinh, thiếu máu hoặc các bệnh về mắt như cận thị, loạn thị, viêm giác mạc... Hơn một nửa các trường hợp là bệnh nhân có tiền sử liệt dây thần kinh số VII cùng bên trước đây. Điều trị nháy mắt cần phối hợp giữa việc dùng thuốc, nghỉ ngơi và tâm lý liệu pháp. Điều trị phẫu thuật gồm nhiều phương pháp như hủy một số nhánh của dây thần kinh số VII; cắt lọc cơ vòng trên sụn và trước sụn, treo mi.

Một phương pháp điều trị mới là tiêm độc tố gây liệt cơ cũng đang được phổ biến rộng rãi. Phòng bệnh bằng cách loại bỏ các nguyên nhân gây nháy mắt. Bạn cần sắp xếp thời gian để cháu ngủ đủ 7 - 8 giờ mỗi ngày, tránh cho mắt không bị mệt mỏi do thiếu ngủ. Loại bỏ hoặc hạn chế những trạng thái gây căng thẳng thần kinh. Định kỳ cho cháu khám sức khỏe để kịp thời phát hiện và điều trị tích cực các bệnh gây nháy mắt như: thiếu máu, cận thị, loạn thị, viêm giác mạc...

Theo BS. Vũ Hồng Ngọc/SK&ĐS