Nguyên nhân gây tê nhức chân tay

Năm nay tôi 43 tuổi, tôi bị tê các đầu ngón chân sau đó lan lên đau tức vùng bắp chân. Thỉnh thoảng đêm ngủ tỉnh dậy thấy tê cả bàn tay. Xin hỏi bác sĩ tôi bị bệnh gì? Phải đi khám chuyên khoa nào và làm những xét nghiệm gì? Tôi xin chân thành cảm ơn!

Tê nhức chân tay là chứng bệnh khá phổ biến ở nhiều lứa tuổi và nghề nghiệp khác nhau. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng nếu để kéo dài sẽ gây ra các biến chứng như teo cơ, liệt cơ, khó đi lại, làm ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày.

Thông thường, tê chân tay khởi phát rất nhẹ như tê các đầu ngón tay, cảm giác như châm chích, dị cảm, kiến bò, tê buốt, chuột rút rất khó chịu. Càng về sau mức độ tê đau càng tăng. Các ngón tay bị tê nhức, buốt nhiều hơn và đau lan dọc cánh tay, cẳng tay làm cho người bệnh khó cử động... Nhiều khi nửa đêm giật mình thức giấc, thấy tay hoặc chân như mất cảm giác. Ngoài ra, tùy theo nguyên nhân gây bệnh còn có các triệu chứng kèm theo như đau vai gáy (nếu thoái hóa đốt sống cổ), đau thắt lưng (do thoái hóa cột sống thắt lưng); đau dọc đường đi của dây thần kinh tọa do thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng; Nếu do đái tháo đường thì người bệnh sẽ có thêm biểu hiện ăn nhiều, uống nhiều, sụt cân nhiều... Lời khuyên của chúng tôi là bạn cần khám chuyên khoa nội tổng hợp của bệnh viện đa khoa gần nhà. Có thể cần làm các xét nghiệm máu xem có bị đái tháo đường; Siêu âm Doppler tĩnh mạch chi dưới xác định chính xác suy van tĩnh mạch chi dưới; Kiểm tra hoạt động của hệ thần kinh hoặc có thể chụp CT, chụp cộng hưởng từ… xác định thoát vị đĩa đệm... từ đó sẽ có chỉ định điều trị phù hợp.

Theo BS. Vũ Hồng Ngọc/SK&ĐS