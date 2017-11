Nguyên nhân gây tắc ruột non

Nguyễn Thanh Thủy (Hải Phòng)

Tắc ruột là tình trạng ngừng trệ một phần hoặc toàn bộ lưu thông của thức ăn, dịch và hơi trong lòng ruột (tiểu tràng hoặc đại tràng) gây ra các triệu chứng: người bệnh đau bụng từng cơn, nôn, bí trung đại tiện. Có rất nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng trên, trong đó các nguyên nhân phổ biến như: dính ruột, thoát vị, ung thư chiếm hơn 90% các trường hợp. Những nguyên nhân khác ít gặp hơn gồm: ung thư, viêm ruột, sỏi mật, xoắn ruột, lồng ruột, áp-xe, các thương tổn bẩm sinh, do giun đũa...

Khi ruột bị tắc, dịch ứ đầy lòng ruột do sự giảm hấp thụ và sự tăng tiết dịch. Các dịch tiết của dạ dày, tụy, dịch mật cũng tích tụ trong lòng ruột. Dịch có thể thấm qua thành ruột gây phù thành ruột và có thể rỉ vào trong phúc mạc. Do ứ dịch tại ruột, nôn nhiều làm cho bệnh nhân bị mất nước và chất điện giải nghiêm trọng dẫn đến choáng. Nếu quá trình này kéo dài, ruột giãn ra, tổn thương mạch máu, do áp lực trong lòng ruột tăng lên hay do thắt nghẹt có thể dẫn đến hoại tử và thủng ruột. Vi khuẩn từ ruột đi vào thành ruột bị thương tổn, tăng sinh và xâm nhập phúc mạc gây nên viêm phúc mạc dẫn đến tử vong cao. Vì vậy, việc phát hiện sớm và điều trị đúng, kịp thời vô cùng quan trọng.

Theo BS. Ngọc Anh/SK&ĐS