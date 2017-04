Nguyên nhân gây “điếc mũi”?

Gần đây em bị điếc mũi (không ngửi thấy mùi như mọi người xung quanh). Em rất lo lắng, không hiểu vì sao. Bác sĩ cho em lời khuyên nên điều trị thế nào?

Trong thư em không nói rõ từ trước có bệnh ở mũi xoang hay gần đây có bị bệnh cúm... Tuy nhiên, khứu giác là một giác quan quan trọng của con người. Khứu giác giúp chúng ta nhận biết các mùi. Nếu mũi bị tổn thương sẽ xuất hiện những suy giảm về khứu giác dẫn đến mất chức năng ngửi mùi (còn gọi điếc mũi). Khoảng 20% mất chức năng khứu giác là tự phát. Khi bị mất khứu giác khiến con người không thể cảm nhận được mùi trong lành hay độc hại.

Có nhiều nguyên nhân gây ra mất khứu giác như: hẹp hốc mũi bẩm sinh; biến dạng vách ngăn mũi; chít hẹp hốc mũi sau chấn thương; do các bệnh cúm, sổ mũi cấp tính, một số bệnh nhiễm khuẩn; viêm mũi phì đại cấp tính hoặc mạn tính kèm theo polyp, bịt tắc cửa mũi sau; các bệnh gây ngạt tắc vùng khứu giác; do rối loạn thần kinh, như viêm thần kinh khứu giác do độc tố hoặc virut; do các hóa chất, hơi độc, bụi, chất ma túy...; do sử dụng một số loại thuốc kể cả thuốc kháng sinh...

Lời khuyên, em nên sớm đi khám ở chuyên khoa tai-mũi-họng để tìm nguyên nhân và sau khi khám bác sĩ sẽ tư vấn phương pháp điều trị cụ thể. Tùy theo nguyên nhân mà có phương pháp điều trị riêng phù hợp đối với từng bệnh nhân.

Thông thường có thể chọn một hay nhiều phương pháp điều trị phối hợp như sau: dùng kháng sinh chống nhiễm khuẩn; sử dụng thuốc chống dị ứng chữa viêm mũi xoang; dùng thuốc steroid uống hoặc xịt mũi để chữa bệnh dị ứng mũi; phẫu thuật cắt bỏ polyp, sửa dị hình vách ngăn trong mũi để khai thông tắc nghẹt. Nếu mất ngửi liên quan đến dùng thuốc thì sau dừng thuốc một thời gian chức năng ngửi sẽ hồi phục.

Theo BS. Trần Mạnh Toàn/SK&ĐS