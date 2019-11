Nguyên nhân gây chóng mặt

lethiha@gmail.com

Chóng mặt do nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó, chóng mặt kịch phát lành tính là cơn chóng mặt thường ngắn, vài giây đến vài phút, có thể kèm theo buồn nôn, nôn. Dạng này có thể do nhiễm siêu vi, viêm tai, nằm nhiều ngày trên giường hoặc cũng có thể xảy ra tự phát do thoái hóa tự nhiên của mô tai trong ở người lớn tuổi.

Nếu chóng mặt do viêm mê đạo tai thì bệnh nhân chóng mặt liên tục, chuyển động mắt nhanh, không kiểm soát được, có thể kèm theo sốt, mất thính giác, ù tai và đau tai. Ngoài ra, chóng mặt do viêm dây thần kinh tiền đình thì có các biểu hiện chóng mặt kèm mất thính giác hoặc ù tai, chuyển động mắt không kiểm soát được bên tai bị ảnh hưởng. Có thể là do nhiễm virut, tự hết sau 7 - 10 ngày.

Do thư bác kể chưa đủ căn cứ kết luận chóng mặt do nguyên nhân nào, vì vậy, nếu triệu chứng chóng mặt tương tự mà kéo dài không thành cơn, không giảm kể cả khi nằm yên hoặc kèm theo tê yếu tay chân, thay đổi giọng nói... lại là dấu hiệu cảnh báo các bệnh nguy hiểm tiềm ẩn, điển hình là đột quỵ, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được khám và điều trị.

Theo ThS.BS. Đỗ Hồng/SK&ĐS