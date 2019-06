Nguyên nhân chảy nước dãi khi ngủ

Chứng chảy nước dãi khi ngủ là triệu chứng thường gặp ở cả trẻ em và người lớn. Ngoài yếu tố e ngại với mọi người xung quanh, chảy nước dãi còn khiến nhiều người phải vất vả trong giặt giũ.

Khi nước dãi tiết ra, nếu nằm ngửa thì nước miếng tự chảy xuống thực quản, dạ dày nhưng khi nằm nghiêng bên nào thì nước miếng chảy ra phía bên khóe miệng bị nghiêng. Bệnh tiết nước bọt về đêm thường có liên quan đến thần kinh thực vật điều tiết tuyến nước bọt bị kích thích. Sự kích thích đó có thể do thường ngày có thói quen ăn quá nhiều chất gia vị như ớt, hồ tiêu, mù tạt... hoặc bữa tối ăn quá no. Người ta cũng ghi nhận có thể do rối loạn đường tiêu hóa hoặc loét dạ dày - hành tá tràng (dịch vị tăng tiết lại kích thích thần kinh thực vật), rối loạn giấc ngủ hoặc thần kinh bị căng thẳng đều có thể ảnh hưởng đến hệ thần kinh thực vật, trong đó có hệ thần kinh thực vật điều khiển bài tiết nước miếng.

Vì vậy, không nên ăn nhiều gia vị, bữa ăn tối không nên ăn no quá, tinh thần luôn luôn thoải mái, tránh căng thẳng, không để thiếu ngủ. Nếu bạn thấy mình có một trong các nguyên nhân trên thì tự điều chỉnh, nếu vẫn không đỡ, bạn nên đi khám ở chuyên khoa tiêu hóa.

Theo ThS. Mai Hà/SK&ĐS