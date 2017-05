Nấm tai có gây nghe kém?

Thỉnh thoảng tôi bị ngứa trong tai rất khó chịu, có lúc nghe như gió thổi ù ù trong tai. Gần đây lại thấy đau nhất là khi nhai và cảm giác nghe kém hẳn. Không biết có phải bị nấm tai? Nếu bị thì có ảnh hưởng sức nghe không? Cảm ơn bác sĩ.

Đặng Ngọc Thỉnh (ngocthinh@gmail.com)

Như dấu hiệu bác mô tả thì rất có thể là giai đoạn đầu của bệnh nấm ống tai. Nấm ống tai là hệ quả của việc dùng các dụng cụ thiếu vệ sinh để lấy ráy tai hoặc do nhiễm khuẩn khác kết hợp, hoặc do chàm ống tai, hoặc sau khi bị chấn thương ở tai, hoặc bản thân người bệnh bị nhiễm nấm ở một vùng nào đó trên cơ thể và tay là trung gian gây nấm tai... Các loại nấm có thể dễ gây bệnh ở ống tai do môi trường ở đây ẩm ướt. Tổn thương do nấm gây nên thường khu trú ở ống tai ngoài hoặc vành tai. Biểu hiện ban đầu của bệnh nấm ống tai là cảm giác ngứa nhiều trong ống tai, ngứa tăng dần. Sau đó vài ngày, bệnh nhân bắt đầu thấy đau tai, đau tăng lên khi nhai... Nếu bị nấm một bên thì tai bệnh nghe kém so với tai bên lành hoặc nếu bị cả hai tai thì sức nghe giảm hẳn. Người bị nhiễm nấm ống tai còn có cảm giác như có tiếng gió thổi ù ù trong tai và có thể có kèm theo chảy dịch màu vàng hoặc nâu... Điều trị nấm tai bằng thuốc chống nấm tại chỗ hoặc toàn thân, tùy theo từng loại nấm. Tuy nhiên, do rất nhiều loại nấm có thể gây bệnh ở ống tai nên muốn điều trị nhanh và hiệu quả bác cần đi khám bác sĩ chuyên khoa da liễu để xác định loại nấm gây bệnh, từ đó bác sĩ sẽ kê đơn thuốc thích hợp.

Theo BS. Hoàng Văn Thái/SK&ĐS