Mẩn ngứa, mụn nhọt do suy giảm chức năng gan

Theo thư chị mô tả thì tình trạng mẩn ngứa này có thể do suy giảm chức năng gan (hay còn gọi là nóng gan). Nguyên do suy giảm chức năng gan cấp tính, xảy ra do nhiều nguyên nhân khác nhau. Khi chức năng gan kém, không thể lọc và đào thải các chất cặn bã, độc tố trong gan, gây độc cho gan, làm nóng gan và kèm theo các biểu hiện nổi mụn, nổi mẩn ngứa, mề đay...