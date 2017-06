Làm sao chữa khỏi viêm loét dạ dày?

Tôi bị viêm loét dạ dày (theo kết quả khám nội soi). Tôi uống thuốc theo đơn của bác sĩ đã 1 tháng mà bệnh vẫn chưa khỏi. Tôi thường có biểu hiện đau bụng cồn cào, ợ hơi, ợ chua. Xin hỏi bác sĩ cách điều trị. Và cần chú ý gì trong ăn uống? Tôi xin cảm ơn!

Nguyễn Văn Trường (nguyentruong@gmail.com

Chữa viêm loét dạ dày không khó nhưng nếu không tìm đúng phương pháp thì bệnh vừa không khỏi mà khi khỏi cũng dễ bị tái lại. Nguyên nhân gây bệnh là do chế độ ăn uống không hợp lý, uống nhiều bia rượu, do dùng thuốc giảm đau, kháng viêm, corticoid, do yếu tố thần kinh căng thẳng, do bệnh lý nội tiết và đặc biệt viêm dạ dày do vi khuẩn Helicobacter Pylori (HP). Biểu hiện chủ yếu là đau bụng cồn cào kèm theo ợ hơi, ợ chua, có thể có cảm giác buồn nôn hoặc nôn. Trường hợp của bạn đã khám nội soi cũng cần xét nghiệm xem có nhiễm vi khuẩn HP không? Nếu có, cần phải điều trị bằng kháng sinh theo phác đồ. Việc điều trị bệnh viêm loét dạ dày thường mất nhiều thời gian nên có tác động rất lớn tới tâm lý người bệnh. Nếu người bệnh càng lo lắng thì bệnh càng lâu khỏi, thậm chí có những lúc còn cảm thấy nặng hơn.

Do vậy, ngoài việc đi khám bác sĩ chuyên khoa và tuân thủ đúng phác đồ điều trị, thời gian điều trị, chế độ ăn uống, bạn cần có một tinh thần thoải mái, chế độ dinh dưỡng phù hợp, không ăn đồ cay, nóng; không bỏ bữa. Ăn các thức ăn mềm, dễ tiêu hóa, ít mỡ và chất chua cay vì kích thích gây tăng tiết dịch vị… Không ăn bữa cuối cùng trong ngày gần giấc ngủ. Bỏ thuốc lá và rượu.

Theo BS. Nhật Mai/SK&ĐS