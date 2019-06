Làm sao biết thai nhi trong bụng là con ai?

Trả lời:

Phương pháp 1: Xét nghiệm tế bào trong dịch ối hoặc tế bào gai nhau.

Đây là phương pháp giám định huyết thống thai nhi có xâm lấn. Cách sử dụng mẫu nước ối hoặc tế bào gai nhau là phương pháp đã có từ rất lâu. Do độ an toàn của chọc dò ối cao hơn nên mẫu chủ yếu của xét nghiệm này là mẫu nước ối. Chọc dò ối để xét nghiệm huyết thống thai nhi thường được thực hiện khi ở tuần thai thứ 16 - 22. Tuy nhiên, chọc dò ối có 1% nguy cơ sảy thai. Ngoài ra, chọc dò ối còn kèm theo một số các nguy cơ tiềm ẩn như: rò rỉ ối, sinh non, nhiễm trùng tử cung... Vì thế, trước khi thực hiện bạn cần lắng nghe tư vấn của bác sĩ sản khoa để đảm bảo an toàn.

Khi có mẫu nước ối thu được, bác sĩ sẽ tách chiết ADN của đứa trẻ và sử dụng các công nghệ hiện đại nhất nhằm đưa ra kết quả xác nhận quan hệ huyết thống.

Phương pháp 2: Lấy mẫu máu tĩnh mạch của mẹ.

Đây là phương pháp giám định huyết thống không xâm lấn. Ưu điểm của phương pháp này là dễ lấy mẫu, nhanh chóng và được các chuyên gia đánh giá cao về độ an toàn cho cả mẹ và con. Chỉ cần từ 7 đến 10 ml mẫu máu tĩnh mạch người mẹ là có thể thực hiện xét nghiệm ADN xác định huyết thống thai nhi không xâm lấn.

Cơ sở khoa học của phương pháp này là trong máu thai phụ có tồn tại ADN tự do của thai nhi (cff-DNA). Nhờ phân tích cff- DNA, các chuyên gia có thể chỉ ra được mối quan hệ thực sự giữa thai nhi và người cha nghi vấn. Mẫu của người cha gồm một trong các mẫu máu, móng tay, tóc có chân (nang).

Đặc biệt, phương pháp này có thể thực hiện sớm từ tuần thai thứ 6++, độ chính xác 99.99999999%. Tuy nhiên, chi phí phương pháp xét nghiệm này khá cao, lên tới vài chục triệu đồng. Xét nghiệm chỉ thực hiện được khi người mẹ không có các vấn đề như truyền máu trong 2 năm tính tới thời điểm làm xét nghiệm, ghép tạng hoặc ghép tủy xương. Kết quả sẽ có trong khoảng 15-20 ngày.

Theo PGS.TS Nguyễn Đình Tảo/TT hỗ trợ sinh sản - BVĐK 16A Hà Đông, HN/VnExpress