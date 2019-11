Làm gì khi huyết trắng có mùi?

Em không dám đi khám nên muốn bác sĩ tư vấn giúp em nên làm gì để không còn triệu chứng trên?

Theo thư em viết thì em bị viêm âm đạo. Đây là một trong những nguyên nhân gây khí hư (huyết trắng có mùi hôi). Bình thường huyết trắng có màu trắng sữa hoặc trong dai như lòng trắng trứng (xung quanh ngày rụng trứng) và có mùi hơi nồng. Chị em trong độ tuổi sinh đẻ đều thấy huyết trắng. Tính chất và số lượng huyết trắng hình thành tùy thuộc vào hàm lượng estrogen trong cơ thể người phụ nữ.

Huyết trắng ra nhiều nhất vào những ngày xung quanh rụng trứng, đặc biệt là trước khi rụng trứng khoảng 12-24 giờ (trong và dai như lòng trắng trứng có thể kéo thành sợi), đến ngày gần kinh nguyệt thì đặc và trắng như bột loãng nhưng không mùi, không ngứa.

Khi huyết trắng có mùi, màu khác thường là huyết trắng bệnh lý (thường gặp trong viêm âm đạo). Có nhiều nguyên nhân gây viêm âm đạo như: do nấm, tạp khuẩn, trùng roi, lậu cầu... Nếu do nấm hoặc trùng roi thì khí hư màu trắng và ngứa. Do tạp khuẩn thì khí hư vàng hôi; viêm âm đạo có thể gặp ở mọi lứa tuổi kể cả em gái nhỏ (thường viêm âm đạo do tạp khuẩn, nguyên nhân do giun kim bò ngược từ hậu môn lên âm đạo gây viêm ngứa và ra khí hư màu vàng.

Đặc biệt các em gái khi thấy kinh mà không thay băng vệ sinh thường xuyên (4 giờ phải thay 1 lần) dù ra ít. Còn nếu ra nhiều phải thay thường xuyên hơn vì máu kinh sẽ là môi trường để vi khuẩn phát triển và gây bệnh.

Tóm lại, nếu thấy huyết trắng mùi hôi, màu sắc số lượng bất thường thì cần khám kiểm tra và điều trị kịp thời. Viêm âm đạo có thể gây viêm ngược vào tử cung vòi trứng, hậu quả có thể gây vô sinh sau này. Do vậy, mặc dù chưa có chồng nhưng em cứ yên tâm khi khám bác sĩ vẫn đảm bảo nguyên vẹn cho em.

Theo BS. Vũ Ngọc Anh/SK&ĐS