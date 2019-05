Làm cách nào để tránh gù lưng cho trẻ?

Gù lưng là do cách ngồi học không đúng tư thế, có thể do ảnh hưởng của bàn ghế không đúng kích thước, không phù hợp với lứa tuổi của cháu, hoặc do thiếu ánh sáng... Cháu có thể thực hiện một số phương pháp như sau: đu người trên xà đơn, động tác đu xà là dùng sức nặng cơ thể để kéo thẳng cột sống sẽ tránh được gù lưng. Gia đình làm cho cháu một cái xà đơn, vừa tay nắm, ở tầm cao hơn người khi cháu giơ cao tay chừng 15 - 20cm.

Mỗi buổi sáng, khi cháu đã khởi động đầy đủ, hai tay cháu nắm xà và buông thẳng người. Buổi đầu và tuần đầu tiên, chỉ giữ khoảng 5 phút hoặc thấy hơi mỏi thì ngừng. Tuần thứ 2 tăng dần thời gian và số lần thực hiện như đu xà ngày 2 lần sáng và chiều nhưng không tập đến mức nhức mỏi, dễ nản chí. Khi treo mình, cháu cần hít thở đều đặn, hai tay vẫn giữ thẳng, không lên gân.

Tư thế khi nằm ngủ: cháu nên nằm ngửa thẳng đầu, thân mình và 2 chân 2 tay duỗi thẳng. Tư thế khi ngồi học ở lớp hay ở nhà: ngồi ngay ngắn, thẳng đầu, không khom lưng, cúi đầu, nghiêng người. Mắt cách trang sách khoảng 40 - 45cm. Cháu cần ăn các loại thức ăn chứa nhiều canxi như thịt, cá, tôm, cua, uống sữa để giúp cho xương chắc khỏe và phát triển cân đối.

Theo BS. Minh Hạnh/SK&ĐS