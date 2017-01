Ký sinh trùng có gây nang gan?

Nguyễn Thị Hải Hồ (Nghệ An)

Nang gan xuất phát từ các tế bào gan, mạch máu nuôi gan, đường mật... nên thường thấy nang mạch, nang đường mật... tại gan. Nang gan có thể do ký sinh trùng gây ra nhưng cũng có thể không. Do vậy, nếu nang gan của bố bạn được phát hiện tình cờ mà không có biểu hiện gì thường không phải do ký sinh trùng. Đối với các trường hợp mắc nang gan nói chung thì tùy theo tính chất, kích thước và nguyên nhân gây bệnh sẽ có các phương pháp điều trị khác nhau từ điều trị nội khoa, dùng thuốc đến các thủ thuật khác như tiêm xơ, nội soi hay phẫu thuật.

Tuy nhiên, nang gan thường lành tính, kích thước nhỏ, nếu nang chưa ảnh hưởng đến chức năng của gan cũng như chưa có biến chứng thì thường không cần điều trị nhưng bạn cần đưa bố đi kiểm tra siêu âm nang khoảng 6 tháng đến một năm một lần để theo dõi sự phát triển của nang. Nếu nang lớn dần và ảnh hưởng đến chức năng của gan hoặc không to nhưng ở vị trí gần vỏ gan gây đau thì phải được điều trị tại chuyên khoa tiêu hóa tại các bệnh viện.

Theo BS. Trần Quốc/SK&ĐS